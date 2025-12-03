Arranca ‘Mi Colonia a Color’ en la Juárez con intervención de 71 fachadas

Irapuato, Guanajuato.- Las y los habitantes de la colonia Juárez, en Irapuato, contarán con una mejor imagen urbana pues las fachadas de sus hogares se intervendrán a través del programa ‘Mi Colonia a Color’.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, resaltó el trabajo que realizan de la mano con el Gobierno del Estado y la asociación Corazón Urbano pues, gracias a estas gestiones, en Irapuato se ha logrado beneficiar y llenar de color a más de 5 mil fachadas en los últimos 4 años.

“Vamos a seguir haciendo equipo, equipo por su colonia y equipo por nuestro Irapuato, y esto que hoy hacemos aquí y ponemos como muestra, imagínense multiplicado por todas las colonias de nuestra ciudad, ¡qué ciudad tan bonita tendríamos con más participación ciudadana! Hay que seguir por ese camino, yo estoy convencida que es la clave para salir adelante”, destacó.

María del Rosario Corona, secretaria del Nuevo Comienzo, informó que, en este arranque de ‘Mi Colonia a Color’ en La Juárez, se intervendrán 71 fachadas de diversos colores en beneficio de las familias irapuatenses.

“Es un programa que parece mágico, en la mañana te vas y ves que la pintura se está cayendo, regresas en la tarde y parece que se hizo magia, todas nuestras casas, todas nuestras fachadas perfectamente pintadas, eso mejora la imagen urbana, hace que nuestra calle, que nuestra colonia se vea más bonita, que nos sintamos más a gusto, damos una imagen ahora sí que, de color, de vida, de luz, como son todas las personas que habitan en esta colonia”, finalizó.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento del eje ‘Tu Irapuato (feliz, seguro y en paz)’, que forman parte del Programa de Gobierno Municipal y de la estrategia Irapuato 27, que tiene el objetivo de transformar la ciudad en un lugar donde sus habitantes se sientan más felices, seguros y en paz, buscando mejorar la calidad de vida, el entorno urbano, la seguridad y la eficiencia de los servicios.