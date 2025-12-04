Irapuato impulsa campamento “Generando Espacios de Paz” en escuelas

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato avanza de manera decidida en la construcción de un modelo integral de prevención de riesgos psicosociales dentro de las instituciones educativas del municipio, en esta ocasión con el campamento formativo “Generando Espacios de Paz”, que integra a alumnos, madres y padres de familia o tutores, así como a docentes y directivos de las escuelas participantes.

Este espacio de convivencia y aprendizaje contribuirá al fortalecimiento de habilidades socioemocionales, la comunicación efectiva y la construcción de redes de apoyo que promuevan entornos escolares pacíficos y colaborativos. Su propósito central es impulsar el bienestar emocional y social de las y los estudiantes mediante la participación activa y coordinada de toda la comunidad educativa.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal de Irapuato, destacó que diariamente se implementan acciones y programas enfocados en fortalecer a las familias, los cuales se replican en todas las zonas del municipio.

“En el Gobierno de Irapuato buscamos ser una ciudad y un gobierno familiarmente sostenible. Créanme que todos los días estamos haciendo ese trabajo en el territorio de prevención social, para fortalecer a la comunidad”, recordó.

Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, resaltó la importancia de que madres y padres participen activamente en la vida de sus hijas e hijos, brindándoles atención, cariño y escucha para evitar situaciones de riesgo.

“El hecho de que estén aquí presentes, escuchando, acompañando, créanme que es la mejor medicina ante cualquier riesgo, es el acto de prevención más poderoso. Cuando nosotros como papás estamos ahí, observando, viendo con quién se juntan, a dónde van y estando pendientes, creamos un escudo de protección”, señaló.

Este proyecto está plenamente alineado con el Programa de Gobierno Municipal, específicamente con la iniciativa “Creando redes y espacios de paz”, perteneciente al eje “Tu Familia con Valores”, orientado a fortalecer la infraestructura social y cultural para impulsar ambientes seguros, inclusivos y saludables.

Con esta actividad se beneficiará a 12 escuelas, impactando de manera directa a aproximadamente 3 mil participantes, entre directivos, docentes, estudiantes y madres y padres de familia.

Con acciones como esta, Irapuato reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la comunidad educativa y la promoción de entornos donde prevalezcan la paz, el respeto y la sana convivencia.