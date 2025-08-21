Irapuato entrega más de 300 calentadores solares a familias de cinco colonias

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato, en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, llevó a cabo la entrega de calentadores solares a familias de las colonias Santa Julia, El Vergel, La Alameda, Los Álamos y Valle Verde.

Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, encabezó la entrega en representación de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, y destacó que estos calentadores representan un apoyo directo a la economía de los hogares y mejoran la calidad de vida de las personas.

“Es bien bonito ver todos estos apoyos ya hechos una realidad, saber que esto va a mejorar la economía de nuestro hogar de manera permanente. El ahorro que ustedes van a tener será muy significativo y les permitirá utilizar este recurso en otras necesidades”, señaló.

Liliana Flores Rodríguez, presidenta de la Comisión de Salud Pública, Asistencia y Desarrollo Social en el Ayuntamiento de Irapuato, agradeció a la ciudadanía por confiar en este programa. Durante esta semana se entregaron más de 300 calentadores solares de 12 tubos, con capacidad para beneficiar a entre cuatro y cinco integrantes por familia.

“Estamos entregando estos calentadores de manera constante, semanalmente, en diferentes colonias. Esto es posible gracias al apoyo de nuestra presidenta municipal, Lorena Alfaro, y de la Congregación Mariana Trinitaria, que contribuyen con el subsidio en beneficio de las familias”, comentó.

María Villalpando Martínez, vecina de Valle Verde, agradeció el apoyo recibido: “Sin lugar a dudas, esto hará que tengamos un ahorro en la economía de la casa, ya que el costo del gas y de la luz sí es elevado, y este apoyo representa un gran beneficio para nosotros”.

El uso de calentadores solares permitirá a las familias acceder a agua caliente sin necesidad de gas, lo que representa un ahorro significativo y, al mismo tiempo, un beneficio ambiental, al reducir las emisiones contaminantes generadas por el uso de tanques de gas.