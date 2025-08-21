Detienen en Irapuato a tres individuos tras robos a mano armada

Irapuato, Guanajuato.- En diferentes acciones y como respuesta rápida ante hechos delictivos, tres individuos fueron detenidos por integrantes de la Policía Municipal de Irapuato luego de haber cometido robos a mano armada.

El primero de los casos, se registró la tarde del miércoles, en el que un individuo de nombre Jorge de 24 años de edad, fue detenido por Policías Municipales entre las calles Príncipe Jorge y Príncipe Alberto de la colonia Los Príncipes por el delito de portación de arma de fuego.

La detención ocurrió en el instante en que los Policías Municipales, se percataron de la presencia de un individuo que se encontraba a bordo de una motocicleta en actitud evasiva, quien, al sentirse vigilado, descendió del vehículo y logró correr solo unos metros, debido a que los policías lograron alcanzarlo para cuestionar su actitud.

Al realizar una inspección en la motocicleta, los integrantes de Policía Municipal encontraron un arma de fuego con cachas de madera, calibre .22, la cual fue asegurada en el lugar al igual que la motocicleta de la marca Bajaj, modelo Pulsar 200 RS.

Al consultar los datos del detenido en las bases de datos, la persona resultó con un historial de seis ingresos por diversas causas, entre ellas: lesiones, intoxicarse en vía pública, circular en motocicleta con reporte de robo, entre otros.

La persona y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se determine la situación legal del detenido.

En el segundo de los casos, que también ocurrió la tarde del miércoles, integrantes de la Policía Municipal detuvieron a dos individuos, instantes después de que fueron señalados de haber perpetrado un robo en la tienda OXXO ubicada entre las calles Hidra y Filipinas de la colonia Valle del Sol.

Tras recibir el reporte en el Sistema de Emergencias 9-1-1; personal del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), iniciaron el monitoreo de las dos personas reportadas para coordinarse en el operativo de búsqueda con integrantes de la Policía Municipal.

En el comercio afectado, la empleada mencionó que dos individuos ingresaron a la tienda y que de manera inesperada se habían apoderado de cajetillas de cigarros y al parecer dinero en efectivo.

La empleada agregó en su versión que los responsables habían escapado a bordo de una bicicleta, además de que proporcionó rasgos físicos y vestimentas de los implicados.

Luego de algunos minutos, y a través de la búsqueda coordinada entre personal del C4 y Policías Municipales, se logró ubicar y detener a los presuntos responsables del robo entre calles de la colonia El Refugio.

Las personas detenidas responden a los nombres de Héctor de 24 años, quien cuenta con dos ingresos por merodear domicilios particulares, así como Rafael de 18 años.

Al realizarles una revisión preventiva, a los dos individuos les encontraron entre sus pertenencias cuatro cajetillas de cigarros de diversas marcas, así como dinero en efectivo, de los cuales no pudieron acreditar su propiedad.

Las personas detenidas, la bicicleta, así como la mercancía y el dinero asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para el inicio de las respectivas investigaciones.