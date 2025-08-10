Irapuato buscará rugir más fuerte que los Leones Negros en la jornada 2

Irapuato, Guanajuato.- Con la motivación de arrancar el torneo en la cima de la tabla general, el Club Irapuato ya tiene la mira puesta en su siguiente reto, enfrentar a los Leones Negros de la UdeG en la jornada 2 del Apertura 2025 de la Liga BBVA Expansión MX.

Actualmente, la “Trinca Fresera” marcha en la primera posición con 3 puntos, producto de su victoria en la fecha inaugural, mientras que los Leones Negros se encuentran en la duodécima posición sin unidades, buscando recomponer el camino en casa.

Partieron a Guadalajara

Este sábado 9 de agosto, el conjunto fresero partió rumbo a la ciudad de Guadalajara, donde se disputará el encuentro en el Estadio Jalisco el próximo domingo 10 a las 12 de la tarde.

El equipo viaja con plantel completo y la consigna clara: mantener el paso perfecto y reafirmar su liderato ante un rival histórico que buscará dar la sorpresa ante su afición.

Afición ilusionada

La afición irapuatense, ilusionada por el buen inicio, espera que la Trinca continúe sumando puntos y demuestre que este torneo puede ser protagonista desde las primeras jornadas. El reto no será sencillo, pero los freseros quieren seguir rugiendo más fuerte que los Leones.