Atienden seguimiento de proyectos de JAPAMI

Irapuato Guanajuato.-Con el objetivo de dar seguimiento a los más de 40 proyectos estratégicos que impulsa la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (JAPAMI), autoridades municipales realizaron una revisión integral del Plan Estratégico de la dependencia.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que se están atendiendo necesidades prioritarias en materia hidráulica, detectadas a partir del acercamiento con diversas colonias y comunidades del municipio.

“Estamos dando respuesta a los proyectos más relevantes para la gestión del territorio en temas hídricos. Estas acciones tienen sentido porque conocemos, de primera mano, las necesidades de la ciudadanía”, señaló.

Durante la revisión, el director de JAPAMI, Roberto Castañeda Tejeda, presentó los avances de 49 proyectos estratégicos, muchos de ellos con una visión a largo plazo y con el objetivo de beneficiar a toda la población de Irapuato.

“Analizamos tanto los objetivos estratégicos como los proyectos en marcha. Entre los más destacados se encuentran el C4 del Agua, la Presa Solís y la Planta de Tratamiento. En total, estamos impulsando 46 proyectos con impacto directo en la ciudadanía, además de acciones de fortalecimiento institucional”, explicó.

Castañeda Tejeda subrayó que estos proyectos están alineados con el Plan Municipal de Gobierno 2050, elaborado por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), cuyo objetivo es consolidar a Irapuato como una ciudad moderna, eficiente y sustentable.