Irapuato activa Empleo Temporal y revitaliza colonias con apoyo de más de 400 vecinos

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de contribuir al bienestar socioeconómico de las y los irapuatenses mayores de 18 años, el Gobierno Municipal llevó a cabo la entrega de apoyos del programa Empleo Temporal en la Zona Urbana, beneficiando a más de 400 personas.

Las y los participantes realizaron proyectos y acciones de beneficio comunitario, tales como conservación ambiental, reconstrucción y mantenimiento de caminos, calles, parques y baldíos; actividades de guía e información en espacios públicos; conservación de infraestructura individual y comunitaria; así como trabajos en bordos, accesos y puentes peatonales, con el fin de mejorar el entorno familiar y social.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, felicitó a quienes integraron este programa por demostrar que, cuando la comunidad se une, el entorno se transforma y la convivencia mejora.

“No me queda más que agradecerles nuevamente por haber decidido mejorar, transformar e impulsar a sus colonias. Ningún esfuerzo es menor. Acuérdense cómo estaban antes y cómo están ahora, y hasta dónde podemos llegar, porque siempre va a haber muchas cosas que hacer; eso nunca acaba. Pero sí podemos ver lo que logramos cuando todas y todos sumamos”, señaló.

Liliana Flores Rodríguez, directora de Desarrollo Social y Humano, destacó que la colaboración de la ciudadanía con el Gobierno Municipal es una muestra clara de que el trabajo colectivo genera resultados visibles.

“En este trabajo que se llevó a cabo en cada una de estas colonias para mejorar sus condiciones, se realizó un cambio no solo en la imagen urbana, sino también en un tema de seguridad que es tan importante. Rescatar estos espacios no solo implicó dejarlos limpios, sino también generar condiciones para realizar actividades físicas y culturales, y aprovecharlos”, comentó.

Juana Esmeralda Rocha, beneficiaria de la colonia Las Liebres, compartió los resultados de los trabajos realizados en su comunidad.

“Gracias a estas acciones se rescataron diferentes zonas que benefician a todas nuestras familias, especialmente a nuestros hijos. En la colonia Las Liebres hicimos una reforestación de 30 arbolitos y un jardín botánico medicinal que va a beneficiar a muchas familias”, mencionó.

Las y los 400 beneficiarios provienen de colonias como Las Carmelitas, Ganadera, Valle del Sol, Los Álamos, Las Liebres, San Juan de Retana, San Miguelito, Ignacio Allende, Barrio de San Vicente, Santiaguito y Calzada de Guadalupe.