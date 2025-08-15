Irapuato 27: proyecto que planea transformar a la ciudad en 3 años

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato 27 es el compromiso público con el que el Gobierno Municipal presenta el rumbo, el método y la fecha de entrega que transformará a la ciudad, pensando en su gente, a través de cinco compromisos.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, invitó a todas y todos a sumarse y ser parte de este proyecto, para que Irapuato 27 no sea solo una campaña, sino una obra de todos y para todos. Compartió que estos compromisos ponen a las personas primero, siempre; promueven la paz con corresponsabilidad; impulsan un territorio ciudadano y el desarrollo con sentido; fomentan la prosperidad para todos y fortalecen la innovación, los datos y la transparencia cotidiana.

“Quiero que recordemos este día como el día en que dijimos: a partir de este encuentro cambió nuestra forma de hacer ciudad. Termino con una certeza y con una pregunta. La certeza: Irapuato puede. La pregunta: ¿cómo queremos ser recordados?, ¿cómo los que esperaron o cómo los que dijeron ‘yo me apunto, yo le entro, yo trabajo por mi ciudad’? Irapuato 27 no es un eslogan, es una invitación seria a construir un legado”, resaltó.

La Alcaldesa refrendó ante la gobernadora del estado, Libia Denisse García Muñoz Ledo, que en Irapuato siempre encontrará un aliado leal, decidido y propositivo para multiplicar esfuerzos, sumar voluntades y acelerar los cambios que la ciudad exige.

Por su parte, Libia Denisse García reconoció el trabajo del Gobierno Municipal que encabeza Lorena Alfaro, pues, ante los grandes retos que enfrenta la sociedad, se buscan respuestas poniendo en el centro a la ciudadanía. Expresó su satisfacción por atestiguar que la sociedad irapuatense se involucra, participa, levanta la mano y está dispuesta a construir el futuro que todas y todos quieren.

“Quiero que este día sea un parteaguas en la participación ciudadana, que genere valor, que incida y que logre cambiar las cosas. Y quiero hacerte patente también, Lorena, el acompañamiento a Irapuato. Esta es una ciudad que nos llena de orgullo, que ha jugado un papel clave en el desarrollo de nuestro estado, donde reconozco gente valiosa, trabajadora y líder, que ha impulsado el desarrollo de Guanajuato”, compartió.

Irapuato 27 es la nueva estrategia del Gobierno Municipal: una hoja de ruta ambiciosa y profundamente humana que busca materializar una transformación real, de fondo, con resultados concretos y un bienestar sin precedentes para las familias irapuatenses.

Se construye sobre cuatro grandes instrumentos de gestión, innovación y corresponsabilidad, que garantizan orden, claridad, rumbo y seguimiento:

Programa de Gobierno Municipal 2024–2027.

Es la hoja de ruta institucional y técnica del municipio, elaborada con base en la participación ciudadana, el trabajo de especialistas en políticas públicas y la experiencia de los equipos de gobierno. Este programa articula seis ejes estratégicos alineados al Plan Municipal de Desarrollo 2050 y al Plan Estatal de Desarrollo.

Cada eje responde a propósitos claros, objetivos medibles y acciones con impacto real en la vida de las personas.

Plan Ciudadano de Largo Aliento por la Paz.

Sin seguridad, no hay posibilidad de desarrollo. Este plan ciudadano, reconocido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como el esfuerzo más importante impulsado por un municipio en México en materia de paz, representa un modelo inédito de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad.

Su construcción fue acompañada por expertos internacionales con experiencia en América Latina y establece directrices claras para que cada sector asuma su papel en la construcción de un ambiente seguro, justo y colaborativo.

Criterios e Indicadores Internacionales de Ciudades Inteligentes (Smart Cities).

Irapuato se proyecta con visión local, pero con estándares globales. Inspirada en las ciudades más avanzadas del mundo, esta estrategia adopta principios de sostenibilidad, innovación y eficiencia para consolidarse como una ciudad resiliente, tecnológica y centrada en las personas.

El PGM 2024–2027 ya está armonizado con estos criterios y busca alcanzar certificaciones internacionales que acrediten a Irapuato como una ciudad verdaderamente inteligente.

City Manager.

Es la herramienta tecnológica más avanzada de gestión municipal en México y América Latina.

Con una sola plataforma, el gobierno puede monitorear, operar y evaluar en tiempo real todo lo que sucede en la administración pública. Esta tecnología garantiza el cumplimiento del PGM, permite dar seguimiento puntual al Plan Ciudadano de Paz y fortalece los avances en los indicadores internacionales.