Guanajuato impulsa la empoderación femenil con capacitación de emprendimiento

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de la Gente entregó constancias a 53 mujeres que concluyeron exitosamente el programa intensivo de capacitación “Mujeres Exportadoras”.

Con el liderazgo de la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, esta entrega refuerza el compromiso de la presente administración estatal por empoderar a las mujeres y reconocer su trascendental aportación a la economía local y global.

En representación de la secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, el Subsecretario de Empleo y Formación Laboral, Luis Andrés Álvarez Aranda, aseguró que estos eventos son ejemplo e inspiración para las futuras generaciones de empresarias y emprendedoras.

“Mujeres exportadoras”, es un proceso de formación de dos meses distribuido en seis sesiones especializadas, en el que se abordaron temas clave como liderazgo estratégico, diagnóstico de capacidades exportadoras, oportunidades de mercado y escalabilidad de negocio.

Las egresadas son originarias de los municipios: Celaya, Dolores Hidalgo C.I.N. Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Salamanca, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende, Silao y Valle de Santiago, llevando prosperidad y equilibrando la economía local.

Las empresas se dedican a la exportación de calzado, bolsas, cerámica, sombreros, chocolates, miel, mezcal, ropa infantil, productos de skincare y capilares, salsas, dulces de tamarindo, uniformes, conservas y equipamiento para robótica.

El programa “Mujeres Exportadoras” es una plataforma fundamental para el fortalecimiento de capacidades empresariales y el desarrollo del liderazgo femenino, contribuyendo al crecimiento económico con perspectiva de género e interseccionalidad en Guanajuato.

Además, las participantes establecieron vínculos con expertos del ecosistema exportador, consolidando negocios preparados para enfrentar los retos del comercio internacional.

Arranca capacitación especializada para MIPYMES

Simultáneamente, se dio inicio al programa “Mujeres Marca Guanajuato – Impulsa tu Empresa – Consolida tu Camino”, diseñado para fortalecer las competencias de más de 100 mujeres líderes de negocios.

A través de seis sesiones especializadas y talleres, las participantes recibirán formación en gestión empresarial, liderazgo, análisis de mercado y proyección internacional, con énfasis en la profesionalización del negocio, mejora de la competitividad, y visibilidad comercial.

Durante la clausura y arranque de los programas, de la conferencista Ana Victoria García, CEO y Fundadora de Victoria 147 -Primera mujer tiburón shark tank México-, dictó una ponencia de empoderamiento y aprovechamiento de oportunidades y negocios a las asistentes.

En colaboración con el Instituto Estatal de Capacitación (IECA), estas iniciativas ejemplifican los esfuerzos del Gobierno de la Gente por promover la inclusión y equidad de género, generando oportunidades reales de crecimiento para mujeres emprendedoras y empresarias.

Además del impacto económico, estas acciones construyen Paz, fortalecen el tejido social y fomentan la participación activa de las mujeres y crea modelos de éxito que motivan y abren camino para nuevas generaciones.

El cierre del programa “Mujeres Exportadoras” y el arranque de “Mujeres Marca Guanajuato” refrendan el compromiso por la igualdad de oportunidades y la prosperidad con perspectiva de género.