Invitan al Paseo Ciclista de Catrines y Catrinas en Irapuato

Irapuato Guanajuato.- Para conmemorar el tradicional Día de Muertos y fomentar el uso de medios de transporte sustentables, la Dirección de Movilidad y Transporte de Irapuato invita a la ciudadanía a participar en el Paseo Ciclista de Catrines y Catrinas, actividad que forma parte del festival “Reviviendo Tradiciones, Lazos Eternos”.

El recorrido se llevará a cabo el miércoles 29 de octubre, a partir de las 6:50 de la tarde, con punto de reunión en el andador Sor Juana Inés de la Cruz, en el Centro Histórico. Se invita a las familias irapuatenses a acudir caracterizadas con disfraces alusivos al Día de Muertos, acompañadas de su bicicleta y equipo de protección.

El director de la dependencia, Alfredo Torres Nohra, destacó que al concluir el recorrido por las principales calles del Centro Histórico, se premiará a los tres mejores disfraces. La participación es gratuita y abierta a personas de todas las edades.

Torres Nohra recordó que este paseo es una edición especial con temática de Día de Muertos; sin embargo, cada miércoles, de manera quincenal, se realizan paseos ciclistas para promover la movilidad activa, el cuidado del medio ambiente y los beneficios a la salud. Quienes deseen conocer más sobre próximas rutas y actividades pueden consultar las redes sociales del Gobierno de Irapuato.

Con acciones como esta, se fortalece el eje de atención “Tu Familia con Valores”, que forma parte del Programa de Gobierno Municipal y de la estrategia Irapuato 27, impulsada por la presidenta Lorena Alfaro García, para brindar a las y los irapuatenses espacios de recreación y sana convivencia.