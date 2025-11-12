Invita el Instituto Cultural de León al 41° Concurso Anual de Piñatas

León, Guanajuato.- El Instituto Cultural de León invita a participar en el 41° Concurso Anual de Piñatas, con la finalidad de preservar las manifestaciones culturales tradicionales y fomentar la creación artística popular, impulsando a participar en la elaboración de piezas que, además de su belleza visual, representen la riqueza simbólica de esta expresión festiva.

Las inscripciones se realizarán con la entrega de la pieza a concursar, los días 1, 2 y 3 de diciembre, de 9:00 a 19:00 horas, en las oficinas de la Casa de la Cultura Diego Rivera, ubicadas en Portal Delicias s/n, Plaza Fundadores, Centro Histórico. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre a las 17:30 horas, en el patio del mismo recinto.

Se podrá competir en las categorías infantil de 6 a 12 años; juvenil de 13 a 17 años; y adultos de 18 años en adelante. Podrán presentar piezas de libre creación y producción, de cualquier tamaño, forma o tema pertinente para todo público, por ejemplo, figuras animales o piezas tradicionales, pero que se distingan por tener características novedosas. Se otorgarán incentivos económicos de $3,000; $1,500 y $1,000 pesos respectivamente a los tres primeros lugares de cada categoría.

El Instituto Cultural de León invita a las y los interesados a consultar la convocatoria completa y sumarse a esta gran fiesta de la creatividad y la tradición. Cada piñata es una historia construida con papel, engrudo y creatividad; un recordatorio del valor de nuestras raíces y del papel que el arte popular tiene en la vida cultural de León.

Para consultar las bases se encuentra disponible la convocatoria en bit.ly/41concursodepinatas y para dudas o informes se podrán comunicar a la Casa de la Cultura Diego Rivera al teléfono 477 716 98 65 o vía correo: iclcasaculturaleon@gmail.com