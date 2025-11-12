Invita el Instituto Cultural de León al 41° Concurso Anual de Piñatas

El certamen busca preservar las tradiciones y promover la creatividad artística popular; la recepción de piezas será del 1 al 3 de diciembre en la Casa de la Cultura Diego Rivera

Redacción Notus12 noviembre, 2025

León, Guanajuato.- El Instituto Cultural de León invita a participar en el 41° Concurso Anual de Piñatas, con la finalidad de preservar las manifestaciones culturales tradicionales y fomentar la creación artística popular, impulsando a participar en la elaboración de piezas que, además de su belleza visual, representen la riqueza simbólica de esta expresión festiva.

Las inscripciones se realizarán con la entrega de la pieza a concursar, los días 1, 2 y 3 de diciembre, de 9:00 a 19:00 horas, en las oficinas de la Casa de la Cultura Diego Rivera, ubicadas en Portal Delicias s/n, Plaza Fundadores, Centro Histórico. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre a las 17:30 horas, en el patio del mismo recinto.

Se podrá competir en las categorías infantil de 6 a 12 años; juvenil de 13 a 17 años; y adultos de 18 años en adelante. Podrán presentar piezas de libre creación y producción, de cualquier tamaño, forma o tema pertinente para todo público, por ejemplo, figuras animales o piezas tradicionales, pero que se distingan por tener características novedosas. Se otorgarán incentivos económicos de $3,000; $1,500 y $1,000 pesos respectivamente a los tres primeros lugares de cada categoría.

El Instituto Cultural de León invita a las y los interesados a consultar la convocatoria completa y sumarse a esta gran fiesta de la creatividad y la tradición. Cada piñata es una historia construida con papel, engrudo y creatividad; un recordatorio del valor de nuestras raíces y del papel que el arte popular tiene en la vida cultural de León.

Para consultar las bases se encuentra disponible la convocatoria en bit.ly/41concursodepinatas y para dudas o informes se podrán comunicar a la Casa de la Cultura Diego Rivera al teléfono 477 716 98 65 o vía correo: iclcasaculturaleon@gmail.com

Redacción Notus12 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información