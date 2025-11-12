Entregan calentadores solares a familias de la colonia Los Reyes en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de promover la sustentabilidad energética y mejorar la calidad de vida de las familias irapuatenses, el Gobierno Municipal, en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, realizó la entrega de calentadores solares a vecinas y vecinos de la colonia Los Reyes.

Liliana Flores Rodríguez, directora de Desarrollo Social y Humano, informó que este programa ha beneficiado a familias de más de 53 colonias y diversas comunidades rurales, impulsado por la alcaldesa Lorena Alfaro García y abierto para todas y todos los irapuatenses.

“Estamos entregando poco más de 3 mil 400 calentadores solares en un periodo aproximado de tres meses. Nuestra meta es llegar a más de 5 mil. Estos calentadores no solo benefician a las familias, su economía y al medio ambiente, sino que también contribuimos al mejoramiento de vivienda con apoyos como tinacos, purificadores de agua, cisternas, cemento, mortero, electrodomésticos y una amplia gama de productos subsidiados”, destacó.

Las personas interesadas en participar en este programa pueden acudir a las oficinas de la Congregación Mariana Trinitaria, ubicadas en Plaza Zentro, en un horario de 9:30 de la mañana a 5:00 de la tarde, de lunes a viernes, durante todo el año.

También pueden acercarse durante el Miércoles Ciudadano o a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, ubicadas en la calle Cortázar.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refuerza el eje de atención “Tu Alianza Ciudadana”, al construir puentes de colaboración entre gobierno y sociedad, generar un mayor acceso a financiamiento y mejorar la calidad de vida de las familias irapuatenses.