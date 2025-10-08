Insuficientes los apoyos al campo tras inundaciones, en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- Tras la reunión que sostuvo el presidente municipal de Cuerámaro Humberto Hernández “Profe Beto” y la titular de la Secretaría del Campo Marisol Suárez se dio a conocer que los productores que salieron damnificados por las inundaciones serán apoyados.

Apoyos

El alcalde señaló que en dicha reunión se logó que a los productores se les apoyara con un monto de recuperación de cada hectárea destruida, sin embargo, Hernández reconoció que dicho apoyo es insuficiente dado que el monto por hectárea no solventa la inversión que los agricultores realizaron para la siembra, además de que solo se podrá en el mejor de los casos apoyar a los agricultores con hasta un máximo de 20 hectáreas.

“Claro, dependiendo por productor. Sí, hay productores que perdieron 80 hectáreas, 70 hectáreas, entonces no vamos a poder apoyarles con la totalidad, pero ese es el acuerdo que llegamos de lo más que se pueda echarle la mano.” Señaló el Profe Beto.

Adicionalmente el alcalde aseguró que obtuvo un apoyo adicional de 200 mil pesos para la adquisición de semilla de garbanzo, para que los productores puedan sembrar en los próximos meses y así apoyar a los damnificados con este apoyo extra.

Prevención

El presidente municipal también señaló que tocaron el tema de la prevención con las autoridades del campo, para evitar que la próxima temporada de lluvias de vuelvan a inundar las comunidades y los campos de cultivo.

Al respecto los acuerdos a los que llegaron fue que a partir del mes de diciembre o a más tardear de enero del próximo año tener ya a disposición del municipio la maquinaria necesaria para reforzar los bordos de los diferentes cuerpos de agua y realizar un plan de prevención con tiempo.

“La vez pasada nos llegaron ya como hasta abril, la idea es ahora que nos lleguen ya, a lo mejor en diciembre, enero o más tardar, ya empezar los trabajos.”

Así, el mandatario municipal espera que en los próximos meses estén llegando los apoyos por parte del gobierno estatal y sean distribuidos entre los agricultores afectados.