Inseguridad en Yuriria provoca abandono de elementos de tránsito

Yuriria, Guanajuato. Agentes de tránsito de Yuridia acudieron este martes a laborar después del trágico asesinato de su compañera María Citlali. Sin embargo, un reporte de detonaciones en la cabecera municipal ocasionó que los 6 funcionarios que se habían presentado dejaran sus labores.

Anteriormente circuló la noticia de que alrededor de 35 agentes acudieron a la Presidencia Municipal para presentar su renuncia. Supuestamente, los agentes argumentaron ante el director de Movilidad, Nicolás Niño Juárez, que preferían abandonar sus funciones debido a la inseguridad y las malas condiciones de trabajo.

El Gobierno Municipal emitió un comunicado “desmintiendo” ese hecho:

“Con respecto a versiones que circulan en medios y redes sociales, en las que se afirma que 35 elementos de Movilidad del turno matutino renunciaron voluntariamente este lunes tras el lamentable asesinato de una compañera mientras realizaba labores de control vial, aclaramos de manera enfática que dicha información es incorrecta.

Hasta el momento, se ha registrado únicamente la renuncia de un elemento operativo de la Dirección de Movilidad, y se han tomado medidas para la continuidad en el desempeño de las funciones de seguridad vial en el municipio.

Lamentamos profundamente los hechos ocurridos recientemente y reiteramos a las y los elementos de la Dirección de Movilidad que cuentan con el respaldo institucional para el ejercicio de sus funciones.

De igual manera, se informa que nos encontramos en estrecha coordinación con las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido.

Asimismo, se subraya que se están reforzando las medidas de seguridad para proteger a toda la ciudadanía y al personal operativo”.

No obstante, en redes sociales, los ciudadanos del municipio han confirmado que las actividades del área de Movilidad no están siendo llevadas a cabo con normalidad, pues en las escuelas y la mayoría de la zona no hay personal de vialidad.