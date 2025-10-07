Inician revisiones en panteones de Irapuato para garantizar seguridad en Día de Muertos

Irapuato, Guanajuato.- Con la finalidad de garantizar espacios seguros para la ciudadanía que acudirá a los cementerios durante las festividades por el Día de Muertos, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Lorena Alfaro inició visitas de verificación en los panteones de la ciudad para constatar que cumplan con los protocolos de seguridad establecidos.

Previo a estas celebraciones, personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de Bomberos realiza inspecciones en los camposantos para detectar tumbas o mausoleos en mal estado, mitigar la maleza, fumigar los espacios para eliminar fauna nociva y revisar la existencia de fosas abiertas, entre otros aspectos.

El coordinador municipal de Protección Civil y de Bomberos, Israel Martínez Negrete, señaló que cada año se anticipan las revisiones en los cementerios con el fin de identificar a tiempo posibles riesgos para la ciudadanía, como árboles a punto de caer, criptas deterioradas y otras situaciones derivadas del temporal de lluvias.

“Ya dimos inicio con las inspecciones en los panteones del municipio para detectar posibles fuentes de riesgo y pedir a los encargados que las mitiguen, con el propósito de prevenir accidentes durante los días de visita a los difuntos; continuaremos con las revisiones para descartar afectaciones que pudieran derivarse por las lluvias”, declaró Martínez Negrete.

Además, como parte de las inspecciones, también se supervisa el estado de criptas y nichos en iglesias, los cuales son igualmente visitados por la población durante estas fechas.

La Coordinación Municipal de Protección Civil y de Bomberos mantendrá las inspecciones de forma continua hasta concluir las festividades del Día de Muertos, con el objetivo de corroborar que los panteones Municipal, Los Olivos, Guadalupano, Aldama y Recinto de la Oración cumplan con las condiciones de seguridad necesarias.

Con estas acciones preventivas, el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Irapuato, busca garantizar sitios y zonas de convivencia seguras para que las y los irapuatenses visiten a sus fieles difuntos con tranquilidad.