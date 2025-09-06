Inicia Semana Nacional de Salud Pública 2025 en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Salud inició las actividades de la Semana Nacional de Salud Pública 2025 con personal de las 8 Jurisdicciones Sanitarias.

Del 6 al 13 de septiembre bajo el liderazgo del Instituto de Salud Pública se busca fortalecer en los 46 municipios el autocuidado mediante módulos interactivos de nutrición, salud mental, prevención de enfermedades, activación física y hábitos saludables.

Convirtiendo la promoción de la salud en una experiencia práctica, dinámica y útil para la vida diaria, como la realización de actividad física en la gente.

Esta semana de actividades se realiza con la coordinación y esfuerzos interinstitucionales, intersectoriales y comunitarios para acercar servicios de prevención y promoción a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

El secretario de salud Gabriel Cortés Alcalá detalló que se busca ampliar la cobertura de servicios preventivos más allá de solo vacunación, incluir nuevas estrategias de salud pública (educación en salud, detecciones oportunas, salud mental, salud bucal, etc.).

Este 2025, explicó que más que realizar una jornada se pretende que sea un llamado a la corresponsabilidad, a la cooperación entre órdenes de gobierno, sectores sociales y organismos internacionales.

En esta semana se realiza la “Caravana que llega lejos” en 20 municipios priorizando infancias, adultos mayores, comunidades indígenas, migrantes y personas con discapacidad.

Prevenir salva vidas y arranca historias de vida exitosas, por eso se aplicarán acciones de vacunación porque en Guanajuato es un orgullo ser líderes en tener llena la cartilla de vacunación.

Además de acciones para detectar cáncer de mama y cérvico-uterino y se realizarán talleres, pláticas, asesoría, acciones para promover estilos de vida saludable y enseñarte a comer de manera sana.