Aseguran más de 13 mil litros de combustible ilegal en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- En dos hechos distintos, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) aseguraron más de 13 mil litros de combustible de procedencia presuntamente ilícita en el municipio de Pénjamo.

En uno de los operativos, un hombre fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Primer operativo: detienen a un hombre con 6,500 litros de hidrocarburo

El primer aseguramiento ocurrió en la carretera La Piedad de Cabadas–Pénjamo, a la altura del puente Los Ocotes. Los agentes detectaron a un conductor de una camioneta de redilas que mostró actitud evasiva y aceleró al percatarse de las patrullas.

Tras darle alcance y realizarle una revisión preventiva, localizaron seis contenedores de mil 200 litros y dos tambos de 200 litros, con un aproximado de 6 mil 500 litros de hidrocarburo de origen ilegal.

Además, la camioneta Ford, modelo 2012, tenía un reporte de robo vigente. El conductor, identificado como José Guadalupe “N”, de 30 años, fue detenido y, junto con lo asegurado, quedó a disposición de la FGR en Irapuato.

Segundo operativo: localizan dos camionetas con combustible

El segundo hecho ocurrió en la comunidad Las Liebres de Suárez, donde fueron localizadas dos camionetas aparentemente abandonadas, ambas con reporte de robo.

Una RAM 2022 blanca transportaba cuatro contenedores de mil 200 litros, de los cuales uno estaba al 75% de su capacidad y otro al 50%. La otra unidad, una Ford F-450 modelo 2011, llevaba cinco contenedores de mil 200 litros y dos tambos de 200 litros, todos llenos.

En total, se aseguraron más de 7,000 litros de combustible en este segundo operativo. No hubo personas detenidas.