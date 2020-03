INEGI pide a la población seguridad en cuanto a la información

Jorge Humberto Dueñas Acuña, Coordinador Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI) en Guanajuato habló acerca de los videos que se han difundido a través de las redes sociales donde algunas personas se están haciendo pasar por encuestadores del INEGI para realizar el Censo de población en la ciudad de Irapuato, lo cual argumento que esos videos son falsos y pidió a la ciudadanía no hacer caso a esos videos y tomar las medidas necesarias para la realización de este censo.

“Estos mensajes y videos en redes sociales son falsos, por lo que hemos difundido a la población de cómo deben de identificar a los encuestadores por parte de INEGI quienes van con su uniforme lada del 01800, su código y coreo de INEGI , por lo que se le pide a la población que al llegar estos encuestadores deben solicitarles sus datos y que presenten su gafete para verificar que pertenecen a INEGI y llamar a las instalaciones de dicha dependencia y corroborar su identidad o bien ingresar a la página de INEGI”, refirió Jorge Humberto Dueña, coordinador de INEGI en Guanajuato.

Dueñas Acuña dijo que se tiene una coordinación total con los cuerpos de seguridad por sí en alguno de los casos no cuentan con internet o teléfono, la gente pueda comunicarse al 911 y los mismos cuerpos de seguridad llegarán hasta el punto indicado para identificar a la persona sospechosa, ya que ellos tienen los nombre de cada uno de los encuestadores de este censo por parte del INEGI.

Acerca de las etiquetas, el coordinador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI) dijo que el hecho de que ya se encuentre pegada una etiqueta afuera de su domicilio, esto no quiere decir que ya está asentada la vivienda; el entrevistador la pega para llevar un control operativo de las viviendas.

El procedimiento consiste en que el entrevistador primeramente tiene que realizar un recorrido de toda la manzana y tiene que hacer un conteo de todo lo que va encontrando de cada uno de los inmuebles de la cuadra correspondiente.

La información que el encuestador tiene que recabar es saber cuántos residentes hay en la vivienda, es decir el nombre de la primera persona residente en dicha vivienda, datos escolares, servicios médicos, capacidad, actividad laboral, cuenta con servicios, sí se cuentan con internet y computadora .

Por cuestión de seguridad no se levantará información a menores de edad, tiene que ser una persona mayor de edad quien de esta información a los encuestadores, desde luego no se pedirá información personal como teléfonos, cuentas bancarias, curp, no fotos, etc.

Por último el Coordinador Estatal del INEGI, Jorge Humberto Dueñas dijo que con respecto a los videos falsos que fueron difundidos dijo que pide a la población que elimine esos videos y en algunos casos algunas identidades o departamentos de policías ayudan a acreditar que esa información es falsa y se revierte a través de las redes sociales, concluyó Jorge Humberto Dueñas Acuña, Coordinador Estatal del INEGI en Guanajuato.