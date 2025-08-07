Inauguran Expo Eléctrica Bajío 2025 para impulsar innovación y desarrollo

León, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer la industria eléctrica, fomentar la innovación tecnológica y consolidar la conexión industrial en la región, se inauguró la Expo Eléctrica Bajío 2025.

Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, titular de la Secretaría de Economía, destacó el papel estratégico de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el desarrollo económico de Guanajuato y del país.

“Las MIPYMES son el motor del empleo y del crecimiento local. En el Gobierno de la Gente y con la visión de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, trabajamos para fortalecer su competitividad, impulsar su profesionalización y brindarles las condiciones que necesitan para crecer, innovar y convertirse en proveedoras de empresas de clase mundial”, afirmó.

Eventos como la Expo Eléctrica Bajío son espacios para fortalecer la conexión entre empresas, fomentar alianzas productivas y abrir oportunidades de negocio que eleven la competitividad de la región.

Durante los dos días de actividades, más de 20 empresas líderes nacionales e internacionales como ABB, Leviton, Generac, Eaton, Carrier, Viakon, entre otras, presentarán soluciones tecnológicas, innovaciones en eficiencia energética y equipos de última generación.

Además, se ofrecerán conferencias, talleres, asesorías especializadas y espacios de capacitación para empresarios, técnicos e interesados en el sector.

La industria eléctrica en Guanajuato cuenta actualmente con 61 unidades económicas que generan más de 11 mil empleos, y cuyas exportaciones superan los 1,410 millones de dólares. Desde 2022, el sector ha registrado un crecimiento del 85%, lo que lo posiciona como uno de los pilares del ecosistema económico regional.

Villaseñor Aguilar reconoció especialmente a Miscelec Eléctrica del Bajío, empresa organizadora del evento, por sus 35 años de trayectoria y por el décimo aniversario de su sucursal en León. Destacó que su crecimiento es ejemplo del compromiso con el desarrollo de la región y con la generación de empleos de calidad.

Con eventos como este, el Gobierno de la Gente reitera su compromiso con la generación de empleo y la integración de las MIPYMES al tejido económico, promoviendo entornos que favorezcan la inversión, la innovación y el empleo digno para las familias guanajuatenses.