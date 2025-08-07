Adultos mayores de Irapuato se capacitan en temas de emprendimiento
En coordinación con la Casa del Emprendimiento, el DIF Irapuato impulsa la participación activa de personas mayores en la economía local, brindándoles herramientas para desarrollar sus propios negocios
Irapuato, Guanajuato.- Como parte de las actividades del Mes del Adulto Mayor, personas usuarias del Centro Gerontológico 1° de Mayo, participaron en la capacitación “Emprende con Experiencia”, en la Casa del Emprendimiento de Irapuato.
Esta actividad fue organizada por el Sistema DIF Irapuato, en coordinación con la Dirección General de Economía y Turismo, con el objetivo de brindar herramientas clave para el desarrollo de ideas de negocio y promover la participación de este sector como parte del ecosistema emprendedor del municipio
En la capacitación, las y los participantes exploraron temas como:
- Fundamentos del emprendimiento
- Creatividad e innovación
- Casos de éxito en la edad adulta
- Etapas, retos y oportunidades al emprender
- Motivaciones para desarrollar sus proyectos
Este espacio fomentó el diálogo, el aprendizaje y la construcción colectiva, permitiendo a las personas adultas mayores fortalecer sus habilidades, compartir ideas y visualizar nuevas oportunidades adaptadas a su experiencia y contexto.
Una vez más, las personas adultas mayores demuestran ser un ejemplo de vida, recordándonos que siempre hay tiempo para aprender, emprender y aportar. La edad es solo un número, y el deseo de ser útiles, una fuerza que nunca se jubila.
Con estas acciones, el DIF Irapuato continúa fortaleciendo la inclusión activa, productiva y creativa de quienes nos inspiran todos los días con su sabiduría y experiencia.