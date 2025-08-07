Adultos mayores de Irapuato se capacitan en temas de emprendimiento

Irapuato, Guanajuato.- Como parte de las actividades del Mes del Adulto Mayor, personas usuarias del Centro Gerontológico 1° de Mayo, participaron en la capacitación “Emprende con Experiencia”, en la Casa del Emprendimiento de Irapuato.

Esta actividad fue organizada por el Sistema DIF Irapuato, en coordinación con la Dirección General de Economía y Turismo, con el objetivo de brindar herramientas clave para el desarrollo de ideas de negocio y promover la participación de este sector como parte del ecosistema emprendedor del municipio

En la capacitación, las y los participantes exploraron temas como:

Fundamentos del emprendimiento

Creatividad e innovación

Casos de éxito en la edad adulta

Etapas, retos y oportunidades al emprender

Motivaciones para desarrollar sus proyectos

Este espacio fomentó el diálogo, el aprendizaje y la construcción colectiva, permitiendo a las personas adultas mayores fortalecer sus habilidades, compartir ideas y visualizar nuevas oportunidades adaptadas a su experiencia y contexto.

Una vez más, las personas adultas mayores demuestran ser un ejemplo de vida, recordándonos que siempre hay tiempo para aprender, emprender y aportar. La edad es solo un número, y el deseo de ser útiles, una fuerza que nunca se jubila.

Con estas acciones, el DIF Irapuato continúa fortaleciendo la inclusión activa, productiva y creativa de quienes nos inspiran todos los días con su sabiduría y experiencia.