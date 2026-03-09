IMSS abre hospital de 120 camas en Guanajuato capital

Guanajuato, Gto.- El Hospital General de Zona (HGZ) de 120 camas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato capital comenzó operaciones y actualmente brinda atención a la población derechohabiente de la región, informó la institución.

A poco más de un mes de su apertura, el hospital opera en una primera fase con siete especialidades médicas: Psiquiatría, Nefrología, Infectología, Oncología, Geriatría, Audiología y Preanestesia. Los servicios están dirigidos a pacientes provenientes de los municipios de Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, San José Iturbide y San Diego de la Unión.

De acuerdo con el IMSS, durante sus primeras semanas de funcionamiento se han otorgado 1,020 consultas de especialidad y se han surtido más de mil recetas médicas, como parte de las acciones de atención a la población derechohabiente.

El delegado del IMSS en Guanajuato, Marco Antonio Hernández Carrillo, señaló que el nuevo hospital representa un incremento en la capacidad de atención y en el acceso a servicios médicos especializados.

Indicó que, una vez que el hospital opere al 100 por ciento de su capacidad, ofrecerá atención a través de 28 especialidades médicas, además de servicios auxiliares de diagnóstico, tratamiento especializado, consulta externa y hospitalización.

Asimismo, destacó que el hospital cuenta con espacios diseñados para brindar atención médica en instalaciones modernas y funcionales, tanto para pacientes como para el personal de salud.

Entre los primeros pacientes atendidos se encuentra Juana Díaz, quien acudió acompañada de su hija y expresó que recibió buena atención por parte del personal médico y de enfermería, además de destacar las nuevas instalaciones del hospital.