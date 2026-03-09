IMSS abre hospital de 120 camas en Guanajuato capital

En su primera fase ya brinda siete especialidades y ha otorgado más de mil consultas

Redacción Notus9 marzo, 2026

Guanajuato, Gto.- El Hospital General de Zona (HGZ) de 120 camas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato capital comenzó operaciones y actualmente brinda atención a la población derechohabiente de la región, informó la institución.

A poco más de un mes de su apertura, el hospital opera en una primera fase con siete especialidades médicas: Psiquiatría, Nefrología, Infectología, Oncología, Geriatría, Audiología y Preanestesia. Los servicios están dirigidos a pacientes provenientes de los municipios de Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, San José Iturbide y San Diego de la Unión.

De acuerdo con el IMSS, durante sus primeras semanas de funcionamiento se han otorgado 1,020 consultas de especialidad y se han surtido más de mil recetas médicas, como parte de las acciones de atención a la población derechohabiente.

El delegado del IMSS en Guanajuato, Marco Antonio Hernández Carrillo, señaló que el nuevo hospital representa un incremento en la capacidad de atención y en el acceso a servicios médicos especializados.

Indicó que, una vez que el hospital opere al 100 por ciento de su capacidad, ofrecerá atención a través de 28 especialidades médicas, además de servicios auxiliares de diagnóstico, tratamiento especializado, consulta externa y hospitalización.

Asimismo, destacó que el hospital cuenta con espacios diseñados para brindar atención médica en instalaciones modernas y funcionales, tanto para pacientes como para el personal de salud.

Entre los primeros pacientes atendidos se encuentra Juana Díaz, quien acudió acompañada de su hija y expresó que recibió buena atención por parte del personal médico y de enfermería, además de destacar las nuevas instalaciones del hospital.

Redacción Notus9 marzo, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información