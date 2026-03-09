Florerías del centro de León bajo extorsión; condenan a responsable

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa a la ciudadanía que, como resultado de las investigaciones y del trabajo jurídico realizado por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, se obtuvo una sentencia condenatoria de 30 años de prisión en contra de JOSÉ DARÍO “N”, responsable del delito de extorsión agravada, cometido en agravio de comerciantes del municipio de León.

De acuerdo con las investigaciones, a partir del mes de agosto de 2024, el hoy sentenciado comenzó a acudir a diversos negocios de florerías ubicados en la zona centro de León, donde exigía a las víctimas el pago de una cuota económica. Para intimidarlas, les manifestaba que actuaba en representación de un grupo delictivo y que, en caso de negarse a pagar, cerrarían sus locales o les causarían daño.

El 1 de septiembre de 2024, JOSÉ DARÍO “N” regresó nuevamente a la zona de las florerías para continuar con sus actos de presión e intimidación. En ese momento, una de las víctimas lo señaló directamente ante elementos de Seguridad Pública del municipio de León, quienes lograron detenerlo en flagrancia. Tras su puesta a disposición, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión integró una investigación sólida con pruebas que acreditaron plenamente su responsabilidad penal.

Derivado de ello, un órgano jurisdiccional emitió sentencia condenatoria que impone una pena privativa de la libertad de 30 años de prisión. Además de la pena de prisión, el sentenciado deberá cumplir con la suspensión de sus derechos electorales y realizar el pago correspondiente por concepto de reparación del daño moral a las víctimas.