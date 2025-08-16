Imparten conferencia sobre riesgos digitales en universidad de Pénjamo

Redacción Notus16 agosto, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y brindar herramientas que permitan un uso responsable de las tecnologías, la Coordinación Municipal de Prevención del Delito, en coordinación con la Dirección General de Vinculación y Participación Ciudadana, llevó a cabo una conferencia en la Universidad Politécnica de Pénjamo sobre prevención en redes sociales.

La actividad se realizó con la participación de estudiantes y personal académico.

Durante la charla, se abordaron los principales riesgos que enfrentan los jóvenes en el entorno digital, como el robo de identidad, el acoso en línea, el fraude y la difusión de información personal sin consentimiento.

Como parte de la conferencia, se compartieron recomendaciones prácticas para evitar ser víctimas de algún delito a través de redes sociales, entre ellas:

No aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas; evitar compartir información personal sensible como dirección, escuela o número telefónico; configurar adecuadamente la privacidad de las cuentas; no enviar ni reenviar fotografías o documentos íntimos y denunciar cualquier intento de extorsión o conducta sospechosa ante las autoridades competentes.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de un trabajo preventivo integral que busca proteger a la ciudadanía y fomentar una convivencia digital segura.

Asimismo, hicieron un llamado a los jóvenes a convertirse en multiplicadores de la prevención, compartiendo lo aprendido con su entorno familiar y social.

