Hombre es asesinado en gasolinera de Santa Ana Pacueco, en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Un ataque armado cobró la vida de un hombre la tarde de este sábado en una gasolinera ubicada en el entronque hacia Manuel Doblado, en la comunidad de Santa Ana Pacueco, municipio de Pénjamo.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados llegaron hasta el establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, quien murió en el lugar. Testigos dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizan las primeras diligencias e investigaciones.

La gasolinera permaneció cerrada al público en tanto concluyen los trabajos periciales.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del hombre fallecido ni se tiene información oficial sobre los responsables del ataque, quienes escaparon tras cometer el crimen.