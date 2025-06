Huracán Erick podría “afectar” a Irapuato: se recomiendan precauciones

Irapuato, Guanajuato. “Si el ahora catalogado huracán llega con esa intensidad, y cruza nuestro territorio, generará lluvias de intensas a muy intensas; por lo que el panorama que podríamos tener aquí en la ciudad, es de anegaciones en algunas calles, aumento de corrientes de agua en ríos o arroyos, posiblemente ocasionando alguna afectación”, enfatizó el coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos.

Con el objetivo de prevenir riesgos para la población ante la presencia del huracán “Erick” con categoría 4 y afecta al país, el gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Lorena Alfaro, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, exhorta a la población a tomar medidas de prevención y a mantenerse bien informada.

Durante esta temporada de lluvias, el municipio ha registrado precipitaciones pluviales moderadas intermitentes, sin embargo, no se descartan en próximos días posibles afectaciones ante la presencia de este fenómeno hidro meteorológico.

Israel Martínez Negrete coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, informó sobre la importancia de que la ciudadanía se mantenga alerta y preparada ante dichos fenómenos naturales.

Martínez Negrete, hizo un llamado a la ciudadanía a no alarmarse ante noticias falsas que pudieran difundirse, por lo que pidió informarse en páginas y boletines oficiales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, recomienda a la ciudadanía no resguardarse bajo los árboles en casos de tormentas eléctricas, no tirar basura en la calle para evitar taponamientos de coladeras, y no permitir que los menores de edad se acerquen a los cuerpos de agua.