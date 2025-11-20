Huanímaro conmemora el 115 Aniversario de la Revolución con desfile

Huanímaro, Guanajuato.- La Administración Municipal 2024-2027, encabezada por la presidenta Laura Villalpando Arroyo, llevó a cabo la celebración del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile integrado por contingentes de distintos niveles educativos, quienes recorrieron las principales calles hasta llegar al Jardín Principal.

Antes del inicio del desfile se realizó un acto cívico en la plaza del fraccionamiento El Mirador, coordinado por la escuela secundaria “Jaime Torres Bodet”. Durante la ceremonia, la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo dirigió un mensaje en el que recordó los antecedentes, ideales y aspiraciones de quienes participaron en la lucha revolucionaria, destacando que sus esfuerzos sentaron las bases para la construcción de una nación independiente y con identidad propia.

El acto cívico inició puntualmente a las 8:00 horas, con la participación de escoltas de diversos planteles educativos y de la Dirección de Seguridad Pública. Posteriormente, los primeros contingentes comenzaron el recorrido por las calles principales hasta llegar al Jardín Principal.

Participaron escuelas de los niveles Preescolar, Primaria, Secundaria, Telesecundaria, Telebachillerato, así como la Universidad IMEI, Educación Especial CAM Benito Juárez, grupos de tablas rítmicas y carros alegóricos típicos, entre otros.

Cientos de habitantes se reunieron en calles, viviendas y balcones para presenciar el desfile, en el que los contingentes presentaron tablas rítmicas, pirámides, demostraciones deportivas y diversas actividades que formaron parte de la conmemoración del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

