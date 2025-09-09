Hija de médico dobladense pide derecho de réplica sobre acusaciones de su papá

Manuel Doblado, Guanajuato. La doctora Carolina de la Vega Rojas, emitió una carta como derecho de réplica, en la que señala que “No existe denuncia ni procedimiento alguno en mi contra en la Fiscalía ni en ninguna otra autoridad. Las acusaciones difundidas carecen de sustento legal”, esto sobre la denuncia pública y emitida en un video por el doctor Saúl de la Vega, quien acuso a su hija de presuntamente atentar contra su integridad.

Réplica:

Estimado(a) Director(a) de NOTUS.COM.MX,

Por este conducto reitero la Solicitud de Derecho de Réplica y Retiro de Imagen enviada el pasado 3 de septiembre. Al día de hoy, 8 de septiembre, no he recibido confirmación de recepción ni cumplimiento a lo solicitado.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, el artículo 343 Quáter del Código Penal Federal, así como los artículos 3, 4, 5, 6, 7 fracción I, 16, 20 Quáter, 20 Quinquies y 20 Sexies de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, me permito solicitar formalmente el ejercicio de mi derecho de réplica respecto de las notas publicadas en su portal.

Las publicaciones a las que me refiero son las siguientes:

Título: “Sacan a doctor a la fuerza de su domicilio en Manuel Doblado”

Liga: https://notus.com.mx/sacan-a-doctor-a-la-fuerza-de-su-domicilio-en-manuel-doblado/

Título: “Es una criminal y enferma mental; doctor dobladense víctima de su hija”

Liga: https://notus.com.mx/es-una-criminal-y-enferma-mental-doctor-dobladense-victima-de-su-hija/

En virtud de lo anterior, solicito nuevamente:

2. La publicación íntegra del comunicado adjunto en las mismas ligas (URL) de las notas señaladas, con igual visibilidad y relevancia.

El retiro inmediato de mi imagen, publicada sin consentimiento, lo cual vulnera mis derechos de dignidad, privacidad e integridad.

De conformidad con la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, la falta de respuesta y publicación en un plazo máximo de tres días hábiles constituye un incumplimiento de las obligaciones legales aplicables a su medio.

Agradezco de antemano la confirmación de este correo y el cumplimiento inmediato de lo solicitado. De persistir la omisión, me veré en la necesidad de presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.

Atentamente,

Carolina de la Vega Rojas

Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE CAROLINA DE LA VEGA ROJAS

En atención a las publicaciones recientes que han circulado en distintos medios y plataformas digitales, me permito precisar lo siguiente:

No existe denuncia ni procedimiento alguno en mi contra en la Fiscalía ni en ninguna otra autoridad. Las acusaciones difundidas carecen de sustento legal.

Rechazo categóricamente los calificativos ofensivos y afirmaciones sin fundamento que han sido difundidos en mi contra, pues dañan mi integridad personal y profesional y constituyen un acto de violencia mediática y digital.

Las acciones que he emprendido han tenido como único fin garantizar el bienestar y la seguridad de mi padre. Mi actuar siempre ha estado guiado por la búsqueda de protección y el respeto a los derechos de todas las personas involucradas.

Ante estos hechos, he acudido a las autoridades competentes e interpuesto las denuncias correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables, solicitando además medidas de protección para salvaguardar mi seguridad e integridad.

Confío en que las instancias legales esclarecerán los hechos conforme a derecho y reitero mi llamado a los medios de comunicación y a la sociedad a conducirse con responsabilidad, absteniéndose de difundir información inexacta, falsa o sin pruebas.