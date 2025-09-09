Convocan a artistas de León a participar en La Topada 2025 dentro del FIACmx

León, Guanajuato.- El Instituto Cultural de León, a través de la Escuela de Artes Visuales Antonio Segoviano, convoca a las y los artistas a participar en La Topada 2025. Encuentro de pintura en tiempo real, que este año se integra al 28 Festival Internacional de Arte Contemporáneo, FIACmx dentro de su espacio AlterEGO, un tianguis de diseño y arte emergente que reúne a creadoras y creadores de múltiples disciplinas.

El tema de esta edición es YO (selfie trendy), con el propósito de provocar reflexiones en torno al autorretrato contemporáneo, las dinámicas de las redes sociales y la construcción de identidad en la hiperrealidad digital.

La convocatoria está dirigida a pintoras y pintores residentes en León, así como al alumnado activo de la Escuela de Artes Visuales Antonio Segoviano, mayores de 18 años. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de septiembre de 2025, a través del formulario en línea: bit.ly/RegistroTopada25.

El concurso se realizará el domingo 28 de septiembre, cuando las y los finalistas ejecutarán su obra en vivo durante un lapso de cuatro horas. Algo que las y los artistas deben considerar, es que la obra a desarrollar deberá ser con pintura en al menos un 90% de su totalidad.

La comisión dictaminadora, integrada por especialistas, seleccionará al ganador o ganadora del estímulo económico de $10,000.00 pesos MXN y de una beca del 100% en un taller libre de primavera 2026 en la Escuela de Artes Visuales Antonio Segoviano. Además, podrán otorgarse hasta dos menciones honoríficas.

Cabe resaltar que este encuentro se realizará en el marco de AlterEGO, un espacio del FIACmx que promueve el arte y el diseño emergente a través de la exhibición y venta de productos de artistas locales.

Aquí convergen propuestas de ilustración, pintura, escultura, serigrafía, bisutería, cosmética y bordado, entre otros, convirtiendo a la Calzada de los Héroes en un punto de encuentro cultural con diversas actividades.

Se encuentra disponible el registro para recibir la propuesta de artistas, creadoras y creadores que deseen ser parte de esta edición de AlterEGO que se llevará a cabo del 26 al 28 de septiembre. La fecha límite para postularse es hasta el 9 de septiembre. Para consultar detalles puede consultarse el siguiente enlace https://bit.ly/RegistroAlterEGO28

La Topada 2025, AlterEGO y el 28 FIACmx son proyectos que reafirman el compromiso del ICL por abrir plataformas para el desarrollo de las artes visuales y garantizar el derecho de todas las personas a acceder, participar y disfrutar de la cultura.

Para mayores informes, las y los interesados en participar en La Topada pueden comunicarse a la Escuela de Artes Visuales Antonio Segoviano al teléfono 477 713 3597 o al correo escueladeartesvisuales2.icl@gmail.com