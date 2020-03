Hacen llamado CCEI a Gobierno Federal para que apoye a empresarios

Irapuato, Guanajuato.- Ante una mesa de dialogo que se realizó con presidentes de las diferentes cámaras de comercio en Irapuato, ante la contingencia que se vive para muchos empresarios de este municipio, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de esta ciudad, Rafael Lamadrid Berrueta hizo referencia acerca de los apoyos que el gobierno brindará a las grandes, pequeñas y medianas empresas.

Lamadrid Berrueta, Presidente del (CCEI) dijo que se debe hacer una mayor prevención empresarial por ello hablo de las alternativas económicas que se estarán dando por parte de gobierno del estado para el ámbito empresarial.

Dijo “En cuanto a esta situación que se está viviendo en el estado de Guanajuato, deberían entrar las tres órdenes de gobierno ante esta contingencia y hoy en día las únicas que están apoyando son Gobierno Estatal y Municipal y hace falta que entre el Gobierno Federal” señaló el presidente de la Consejo Coordinador Empresarial, Rafael Lamadrid.

El empresario y presidente de la CCEI, dijo que recientemente el Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció un paquete económico emergente en tres líneas de acción , dos de ellas enfocadas a trabajadores eventuales, otra para trabajadores de autoempleo como comercio ambulante a quienes se les apoyara a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Social de Gobierno del Estado con un apoyo económico con ciertos requisitos.

El tercer de los apoyos va director para ayudar a micro, medianas y grandes empresas en cualquier giro establecido, serán cuatro modalidades de apoyo el primero de ellos es “Conserva el Empleo”, “Adapta tu negocio”, “Capital de Trabajo” y “Apoyo para quienes ya tienen un crédito con Fondos Guanajuato”.

Menciono que como empresarios les preocupa la parte económica, pero también les preocupan sus trabajadores.

“Se necesita ser creativos y hacer equipo con el personal de cada empresa y tratar de no despedir a la gente…esa gente que ha trabajado y se pone la camiseta no debemos dejarla ir… porque después será muy difícil volver a recuperar esa gente, es por ello que se deben hacer acuerdos con ellos para seguir trabajando de la mejor manera” refirió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato, Rafael Lamadrid.

Sin embargo dijo que el problema económico que se viene es fuerte, no se tienen ventas, no se sabe que va pasar, se habla de tres meses luego de cinco meses, no se sabe…pero tanto los empresarios, los restauranteros, hoteles, transporte, en general se están viendo afectados, concluyó.