Guardia Nacional instala “retén” para transportistas y “multarlos”

Abasolo, Guanajuato.- Elementos de la Guardia Nacional instalaron un “reten” para pesar y medir a los camiones de transportistas, en la carretera federal 90, en el tramo de Abasolo. Chóferes denunciaron que al parecer se trata de una revisión que sólo sirve para “pedirles dinero”.

Frente a una empresa gasera, fue instalado un módulo de la Guardia Nacional; ahí fueron puestos varios conos para ir deteniendo la marcha de la mayoría de los transportistas que atraviesan por ese lugar, en el carril que lleva de Abasolo a La Piedad, Michoacán.

En este lugar y en base a los comentarios de los transportistas, el supuesto objetivo del punto es la revisión del peso y dimensiones permitidas de los camiones, aunque al parecer es un pretexto para multarlos o pedirles dinero a cambio de poder seguir en su trayecto.

“Dijeron que mi camión se pasó 9 centímetros y por eso me iban a multar, pero me podían ayudar y me pidieron 5 mil pesos y pues se los di, porque de todas maneras la multa es más cara, me iban a quitar la licencia y luego la mandan a donde se les da la gana”, dijo Josue un chófer que iba de Irapuato al puerto de Manzanillo.

