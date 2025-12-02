Guanajuato reconoce la lectura como eje clave para aprendizaje

Guanajuato, Guanajuato.- El colectivo docente, directivos y autoridades educativas de la entidad, participaron en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), un espacio de intercambio de ideas, donde se analizaron estrategias para promover la lectura, impulsar las comunidades de aprendizaje entre pares, fortalecer la corresponsabilidad con las familias y con base en los resultados del primer trimestre diseñar acciones en busca de la excelencia educativa.

En su mensaje a las y los maestros, el secretario de Educación de Guanajuato, Luis Ignacio Sánchez Gómez, dio a conocer los retos actuales y futuros del sector educativo, “traer a las niñas y a los niños antes, mantenerlos en las escuelas, que lean a tiempo e incrementar la cobertura en educación media superior”.

Además, exhortó al colectivo docente a revisar de forma constante los aspectos fundamentales para conseguir la permanencia escolar, es decir, “el logro de los aprendizajes y el buen trato, porque el aprendizaje requiere que los estemos motivando y sobre todo generar ambientes agradables que motiven y emocionen”.

El funcionario agregó: “en esta Tercera Sesión es muy importante revisar el tema de la asistencia de las y los alumnos, pues un día sin ir a la escuela contribuye al atraso en el aprendizaje y a la larga en el abandono escolar”.

Finalmente les invitó a buscar diferentes formas para lograr que las niñas, niños y adolescentes lean, rescaten la narración oral, el intercambio de experiencias de lectura y a construir comunidades en las que se disfrute escuchar y leer.

De tal manera que, el día de hoy el gremio magisterial tuvo la oportunidad de identificar las ventajas, avances y áreas de mejora en cada nivel educativo; preescolar, primaria y secundaria, abordando de manera transversal temas clave como: la importancia de impulsar las habilidades lectoras en todos los grados, identificar acciones para mejorar, de cara al segundo trimestre y fortalecer la corresponsabilidad con las familias para apoyar las trayectorias educativas de las y los estudiantes.

En la primaria Quinatzin, de San Luis de la Paz, se vivió una jornada inspiradora dedicada a fortalecer el gusto por la lectura. Con gran entusiasmo, 58 docentes adscritos a la zona 17 de primarias, participaron en una feria de aprendizajes con tres talleres y un creativo tipi lector, compartiendo experiencias y estrategias que enriquecen el trabajo en el aula. En esta actividad, la colaboración y el intercambio entre pares hicieron de esta sesión un espacio único, donde la lectura se reafirmó como herramienta fundamental para transformar la enseñanza y abrir nuevas posibilidades en la comunidad educativa.

“La tercera reunión de Consejo Técnico dejó claro que la coordinación sí transforma realidades: cuando unimos esfuerzos, los proyectos cobran sentido y responden directamente a las necesidades de nuestras niñas y niños”, expresó la supervisora Ana María Pérez, de la Zona 518, durante la sesión realizada en la primaria Narciso Mendoza, en Jaral de Berrios, San Felipe. Subrayó que la convicción y entrega del equipo directivo y docente fortalecen de manera decisiva los procesos educativos y garantizan que el interés superior de la niñez sea el eje de cada acción”.