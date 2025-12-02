Aseguran tractocamión con huachicol en San Felipe

San Felipe, Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad y Paz, a través de la Policía Estatal de Caminos (PEC), aseguró un tractocamión que transportaba 38 mil litros de combustible sin documentación que acreditara su procedencia legal.

El hecho ocurrió como parte de los operativos permanentes de la estrategia estatal de Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

Durante un recorrido sobre la carretera estatal 77, Libramiento San Felipe Torres Mochas, el personal operativo detectó un tractocamión marca Kenworth color café acoplado a un semirremolque tipo tanque que circulaba sin los rombos de seguridad obligatorios.

Los oficiales indicaron el alto preventivo y observaron que el conductor fumaba dentro de la cabina, situación que representaba un riesgo adicional por el tipo de carga. Tras solicitar la documentación, se detectaron inconsistencias y la falta de acreditación legal del hidrocarburo.

El operador fue identificado como Miguel Ángel “N”, de 45 años, originario de San Luis Potosí. Fue asegurado y trasladado para su certificación médica.

El traslado, almacenamiento y comercialización de hidrocarburo ilícito son conductas contempladas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, ya que representan un riesgo grave para la ciudadanía, y su manejo en condiciones inadecuadas puede provocar explosiones, incendios y contaminación ambiental.

La persona, el vehículo y su contenido quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Guanajuato capital.