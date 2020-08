Guanajuato pierde 110 mil empleos entre formales e informales por pandemia, y un impacto económico del -6.8 por ciento del PIB

Guanajuato, Guanajuato.- El recuento de daños por la pandemia de Covid-19 en Guanajuato ha dejado una pérdida de más de 50 mil empleos formales y 60 mil informarles, informó el Secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga, al responder preguntas de diputados del Grupo Parlamentario del PRI en una reunión de trabajo virtual con legisladores locales.

Dijo que para el mes de diciembre, cerca del 7 % de la población económicamente activa en la entidad, pudiera estar en riesgo de perder su trabajo.

Durante la comparecencia virtual, el diputado Hugo Varela Flores preguntó que cuántos empleos formales e informales se han perdido en industrias como la del cuero calzado, turismo y automotriz, y de qué forma se ha trabajado para que no pierdan sus empleos más guanajuatenses.

Así también, de qué manera se prevé reincorporar al sector laboral a las personas que perdieron su trabajo a causa del Covid.

El Secretario respondió que los sectores más afectados, son cuatro: el primero el clúster cuero, calzado y proveeduría, que se afectó con más de 12 mil empleos perdidos.

El turismo, con más de 11 mil; la construcción, con 7 mil empleos y el automotriz con la baja de 11 mil personas.

En cuanto a las estrategias, dijo que el gobierno de Guanajuato, en coordinación con el sector empresarial, trabaja en la elaboración de un Plan Marshall, que fomente la recuperación económica del estado, aunque no detalló en qué consiste.

Recalcó que lo primero es reactivar la economía, y salvaguardar poco más de un millón de empleos.

Asimismo, incorporar a quienes perdieron empleo, proporcionar servicios, ofertas laborales en redes sociales, reclutamientos a través de seis oficinas regionales de la dependencia, a través de protocolos de atención y eventos virtuales, para lograr que los guanajuatenses desempleados se acerquen a la oferta laboral, así también con certificación de oficios, competencias laborales y becas para el trabajo.

En su intervención, la diputada Ma. Guadalupe Guerrero planteó que de acuerdo con los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con corte al mes de junio, van más de 63 mil empleos formales perdidos en Guanajuato, y que tomándose como referencia esta información, preguntó cuáles son los sectores en el Estado que tienen el mayor número de desempleos registrado durante el tiempo que lleva la pandemia.

También cuestionó si se tiene un registro oficial de los empleos informales que se han perdido en Guanajuato y qué acciones económicas se tienen proyectadas en el Estado a corto, mediano y largo plazo para recuperarlos.

El funcionario estatal contestó que los empleos formales que se han perdido exceden los 50 mil, de febrero a junio, y se estima que son más de 60 mil informales los que son vulnerables.

Destacó que para el mes de diciembre cerca del 7 por ciento de la población económicamente activa, pudiera estar en riesgo de perder su trabajo.

A su vez, el diputado José Huerta Aboytes, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, planteó que ante un marco catastrófico, es natural que se hayan impactado sectores productivos y algunos más que otros, por lo que preguntó que en qué grado de porcentaje, se han perjudicaron y qué estrategias diferenciadas se tienen para impulsarlos.

Asimismo, ante la pérdida de empleos, qué acciones se van a realizar para que los desempleados se incorporen de nuevo a la planta productiva y en qué medida los programas de apoyo crediticio han mejorado el mantenimiento o la recuperación de la planta productiva y el empleo.

También preguntó si se tenía un plan de detección de oportunidades que puedan aprovechar empresarios locales tras que algunas de las actividades que se desarrollaban en otras partes del país o del mundo, se verán reducidas, y que en esa coyuntura puedan abrir oportunidades para emprendedores de Guanajuato.

El Secretario respondió que el impacto económico es estimado del -6.8 por ciento del PIB en el estado Guanajuato, y que con proyecciones a diciembre, el empleo vulnerable será del 7 % de la Población Económicamente Activa (PEA), que es 2.6 millones de personas.

El secretario respondió que las cadenas de valor tratan de proteger que se afecte menos la proveeduría y la comercialización, pero obviamente necesitan gestar más confianza, y la confianza del consumidor viene con la vacuna, pero mientras no se tenga trabajan en gestar las sinergias, para ser golpeados lo menos posible.

En cuanto a detección de oportunidades el funcionario comentó que se trabaja con nuevos modelos de negocio, para poder hacer coparticipación de proyectos estratégicos, donde la mayoría de los guanajutenses puedan intervenir como accionarios a través de un modelo innovador que viene de Singapur, para incrementar su ingreso y que no dependa del área laboral, donde se ayude a las personas con una estrategia para que mejoren su patrimonio, y que después tenga recursos para invertir en proyectos estratégicos del estado, como la generación energética, que a veces, el retorno de inversión ronda entre los 15 y 17 por ciento, aunque no precisó como hacerlo.

El diputado Huerta insistió en preguntar qué acciones de prospectiva se han llevado a cabo para atender los efectos de la pandemia, a lo que el secretario respondió que Guanajuato era de las entidades que más recursos destina, 4 mil 400 millones, en apoyo al sector empresarial, y que finalmente el programa se cerró con apoyos por mil 986 millones de pesos, en favor de más 5 mil 600 empresas.

La diputada Celeste Gómez Fragoso, preguntó al Secretario que por lo que hace al programa Adapta Tu Negocio, que busca ayudar a las empresas con equipamiento, cuyos montos van desde 10 mil hasta 100 mil pesos, cuántas solicitudes de crédito se encuentran pendientes por resolver en relación a este programa.

Así también, en qué porcentaje este programa ha beneficiado a las empresas guanajuatenses, tomando en cuenta el número de negocios y empresas afectadas por la pandemia.

Sobre el programa “Adelante con Tu Negocio”, cuántas solicitudes fueron rechazadas y qué porcentaje representa esta cifra, y cuál fue el criterio de elegibilidad que con mayor frecuencia no fue cumplido por los solicitantes de estos créditos, y por tanto fueron rechazados.

En cuanto al programa Comerciantes Unidos, por qué se le asignó el menor monto en relación con los demás Programas Emergentes Fondos Guanajuato y en qué porcentaje este programa contribuyó al crecimiento económico de la Entidad.

Finalmente preguntó cuáles son las estrategias que se tienen proyectadas en específico a corto, mediano y largo plazo para apoyar a los comerciantes del Estado dadas las afectaciones que han sufrido a causa de la pandemia.

El Secretario respondió que para el programa Adapta tu Negocio, se recibieron 1,083 solicitudes, de las cuales 463 fueron aprobadas, por un monto de 35 millones de pesos, lográndose un 40 por ciento de aprobación y 60 que no llenaron requisitos.

Sobre el programa Adelante con tu Negocio, se recibieron 5,936 solicitudes, otorgándose 2 mil 245 créditos, por un monto de 675 millones de pesos.

No llenaron los requisitos 3 mil 591 solicitantes, y las principales causas de no elegibilidad, fueron por no contar con el registro estatal de contribuyentes, por no pagar impuestos sobre la nómina, y el no cumplir en su totalidad con sus requisitos.

Apuntó que al programa Comerciantes Unidos, se asignó una bolsa total de 40 millones de pesos, con créditos de es hasta 40 mil pesos, de los cuales han sido autorizados 1,259 por un monto de 19.1 millones de pesos. Acotó que se han entregado 711 kits de sanidad a comerciantes, 443 lavamanos portátiles y cientos de capacitaciones atendiendo a sectores vulnerables.