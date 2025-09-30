Guanajuato fortalece su papel agroalimentario con apertura del mercado japonés al pimiento morrón

Guanajuato.- Tras el anuncio de que Japón otorgó acceso al pimiento morrón mexicano, Guanajuato se perfila como uno de los estados con mayor potencial para aprovechar esta nueva ventana de exportación, al ocupar el tercer lugar nacional en valor de producción con una aportación del 10%, equivalente a 917 millones de pesos.

En 2024, la producción estatal alcanzó 53 mil toneladas, cultivadas en 572 hectáreas distribuidas en 19 municipios, entre los que destacan Silao de la Victoria, San Felipe, San Miguel de Allende y Pénjamo, que en conjunto concentraron más del 75% del total.

La Secretaría del Campo (SECAM) ha definido como ejes estratégicos la integración de cadenas productivas y de valor agregado, fomentando la vinculación entre agricultores, así como la profesionalización y certificación de la producción mediante capacitaciones, innovación agrícola y tecnificación del campo.

“Esta apertura representa una oportunidad única para Guanajuato. Estamos impulsando a nuestros productores a elevar su competitividad, y cuando estén listos, el Estado podrá realizar una promoción más activa en Japón, posicionando la calidad de nuestros productos en uno de los mercados más exigentes del mundo”, señaló un representante de la dependencia.

Con estas acciones, Guanajuato reafirma su compromiso de seguir siendo un motor agroalimentario del país y aprovechar las oportunidades de comercio exterior que fortalezcan la economía local y la presencia internacional del campo guanajuatense.