Dirigente nacional de MORENA demanda unidad en Guanajuato

Celaya, Guanajuato.- En medio de las diferencias entre líderes de Morena en Guanajuato, la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, demandó a los grupos madurez política para no dividir al partido. Además de señalar al gobierno estatal por dejar de lado a municipios morenistas.

De acuerdo con la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, es importante la unión de afiliados al partido para consolidar una transformación a nivel nacional y en el estado. Para ello, el actuar de los morenistas deberá regirse por los ideales del movimiento. La funcionaria recalcó la importancia de que los alcaldes se involucren con el pueblo, destinando un día para la convivencia con la ciudadanía, que es el propósito del cambio.

Asimismo, aprovechó para hablar sobre el “trato desigual” que han recibido los 13 presidentes municipales que representan al partido en Guanajuato:

“hemos visto un trato diferenciado que no se justifica… la gobernadora debe asumir el compromiso de gobernar para todas y todos los guanajuatenses. No priorizar unos y desatender a otros. Una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno”.

Luisa María Alcalde expresó que a pesar de que los militantes de MORENA forman parte de los gobiernos municipales de oposición, la obligación de la gobernadora es tratarlos con igualdad, ya que, las afectaciones derivadas de sus preferencias recaerían únicamente en los habitantes de los municipios.

En esencia, la conferencia fue un llamado a la unión y el apego a los ideales del movimiento en pro de los ciudadanos, así como la atracción de más personas interesadas en la afiliación a MORENA para lograr un cambio en la sociedad.