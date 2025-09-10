Guanajuato es sede de la 15ª Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Guanajuato, Gto.- Lo más valioso que tiene Guanajuato son las niñas, los niños y adolescentes, por eso se debe seguir generando las mejores condiciones y oportunidades para su desarrollo integral.

Así lo dijo la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al presidir la ceremonia inaugural de la 15ª Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de la que este año Guanajuato es sede durante tres días.

La Mandataria Estatal dio la bienvenida a las Procuradoras y Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de los estados de la República, así como a las y los titulares de las Procuradurías Municipales, además de los Titulares o Representantes de los Sistemas DIF de las 32 entidades de nuestro país.

Dijo que este Encuentro, será un ejercicio pleno en el que se fortalecerán las estrategias para garantizar que la infancia y la adolescencia crezcan en entornos seguros, libres de violencia y con oportunidades plenas para su desarrollo.

Cada niña y niño, y adolescente, merecen vivir con dignidad y seguridad, con la certeza de que sus derechos se respetan y se hacen efectivos, agregó la Gobernadora.

Resaltó que la labor que realizan, desde las Procuradurías de Protección y de los Sistemas DIF de los 3 niveles de gobierno, es fundamental para el sano desarrollo de las infancias y adolescencias.

De esta Conferencia Nacional, añadió la Gobernadora, se obtendrán grandes avances para seguir promoviendo una cultura de responsabilidad compartida entre autoridades, familias, docentes, comunidades y organizaciones de la sociedad civil, para construir entornos más seguros y respetuosos.

A través del DIF Estatal y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se implementan acciones integrales, que van desde la atención y restitución de derechos hasta programas de prevención de la violencia, fortalecimiento familiar, impulso a la educación y acompañamiento psicosocial.

Que los diálogos y los acuerdos que surjan aquí, nos fortalecerán a todas y todos. Porque proteger a la niñez es una causa que nos une. Sigamos construyendo un país que le cumpla a sus niñas, a sus niños y adolescentes, puntualizó la Gobernadora.

En este evento se contó con la participación de la Titular del Sistema Nacional del DIF, María del Rocío García Pérez; quien agradeció al Gobierno del Estado por su apoyo para realizar esta conferencia en Guanajuato, en donde se abordarán temas cruciales para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia del país.

Además estuvieron la Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz; el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz; la Presidenta Municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez; el Presidente del DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza; la Procuradora de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, María Teresa Palomino Ramos; y en representación del Congreso del Estado, el diputado Juan Carlos Romero Hicks.