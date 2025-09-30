Gobernadora niega irregularidades en adquisición de terreno

Guanajuato, Guanajuato.- La gobernadora del estado, Libia Denisse García aseguró que el artículo “Gobernadores de Guanajuato transformaron parcelas ejidales en enormes ranchos”, publicado por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, contenía aseveraciones erróneas en su perjuicio. La funcionaria argumentó haber mantenido todo el proceso de compra de terreno y edificación de manera lícita.

El 29 de septiembre, la asociación civil Mexicanos contra la corrupción y la impunidad subió a su plataforma una investigación en la que se expone a la gobernadora por una aparente adquisición irregular de un predio y su construcción. En el texto se mencionan declaraciones fiscales con omisión de datos, disminución de cifras reportadas y uso de servicios de seguridad, como patrullas, así como el desarrollo de obra mejorar el acceso a la zona y mantener vigilancia.

Derecho de réplica

A través de una solicitud de derecho de réplica, la funcionaria puntualizó que la información contiene “afirmaciones inexactas” en su perjuicio. De acuerdo con la mandataria:

La escritura de compraventa por 4 millones de pesos por un terreno ubicado en la zona de aguas termales de Comanjilla, fue declarada en 3 millones en noviembre de 2024 por un error administrativo, mismo que, al parecer, corrigió al darse cuenta, 5 meses después

La declaración de modificación del terreno presentada en mayo de 2025 no contó con información sobre construcción ya que, a pesar de haber intervenido en la parcela, los datos deben corresponder a edificaciones del año anterior, y según Libia Dennise, la modificación se verá reflejada en la próxima declaración de mayo de 2026

El inmueble no contaba con servicios básicos al momento de su compra, sin embargo, en cuanto se contó con la infraestructura necesaria, se llevó a cabo una solicitud para servicio de energía eléctrica

“En virtud de lo anteriormente expuesto, ha quedado debidamente acreditado: a) Que he cumplido de manera cabal con mis obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, la cual constituye uno de los ejes estratégicos del Gobierno de la Gente. b) Que no existe acto irregular alguno en la operación de adquisición ni declaración del inmueble descrito en el presente escrito”, comunicó Libia Dennise el mismo día que el artículo salió a la luz.

Sin embargo, en la información, la asociación mencionó que con anterioridad se envió a la gobernadora un cuestionario que no fue respondido, con el cual se pretendía esclarecer las inconsistencias expuestas.

Otras irregularidades señaladas en el artículo

Aun así, no se tocaron los puntos de uso de servicios públicos como elementos de seguridad realizando guardia en los alrededores de la finca, ni la implementación de proyectos de vialidades para posibilitar la llegada a la propiedad, que Mexicanos contra la corrupción y la impunidad ilustró en su investigación. Dichas afirmaciones parecen sustentarse con documentos e imágenes que muestran la zona como prioridad de modernización.