Gobernadora de Guanajuato respalda a México ante aranceles de EE.UU.

León, Guanajuato.- “En México lo que nos debe unir debe ser la defensa de nuestra soberanía. La defensa y la unidad en torno a los sectores económicos que tanto le han dado no solo al país sino también a través de las exportaciones han hecho fuertes a países que hoy son socios comerciales. No podemos tratar a los amigos como rivales. No podemos tratar como enemigos a quienes han sido socios comerciales.

Hoy quiero expresar nuestro total respaldo al Gobierno de México, en el respaldo que tiene que tener por parte de los Gobiernos Estatales frente a las medidas arancelarias que se han anunciado”.

Así lo dijo la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en la inauguración de la 92ª Edición de SAPICA. Ante la imposición de Estados Unidos, del 25 % de aranceles a México, mencionó la Ejecutiva Estatal, en Guanajuato impulsaremos el respeto a los tratados internacionales en materia comercial, en los que México y Estados Unidos forman parte.

“Hoy es momento de permanecer unidos como sectores, seguir apoyando a la industria y a las empresas locales, seguir impulsando que las pequeñas, medianas y grandes empresas puedan generar cadenas de valor que nos permitan salir adelante en este y en todos los sectores”.

En el marco de la Edición 92ª de Sapica, la Mandataria Estatal mencionó que los últimos años para la industria, ha superado problemáticas que han impactado el crecimiento del sector. Sin embargo, apuntó, el sector ha permanecido unido, pujante con miras al futuro.

“Quiero hacer un amplio reconocimiento a las empresas que integran la gran comunidad de la industria del calzado de nuestro estado, reconocerles hoy toda su capacidad, porque ustedes han mostrado el espíritu y el carácter que tenemos las y los guanajuatenses; que no nos damos por vencidos ante las adversidades, sino más bien, vemos siempre la forma de superarlos y de salir adelante.

Esa determinación nos permite vislumbrar que este será un año de mucha recuperación para la industria, con el total respaldo del Gobierno de la Gente”.

El Salón de la piel y el calzado abrió sus puertas en el Poliforum para mostrarle a México y Latinoamérica lo último en la moda para la temporada otoño-invierno 2025.

Este evento, el más grande de su tipo en la región, atrae compradores de todo el mundo. En esta edición más de 2 mil 400 marcas se reunirán del 4 al 6 de marzo. Se esperan más de 14 mil visitantes de 17 países, generando una derrama económica de más de 43 millones de pesos.

Durante la ceremonia de inauguración se entregó también el Galardón ‘Forjadores de Nuestra Industria’, a 13 mujeres y hombres con una trayectoria de entre 30 y 58 años dentro de la industria del calzado en León. Este reconocimiento a su entrega, esfuerzo y conocimiento, les celebra su trabajo, mismo que contribuye a que León siga siendo la Capital Mundial del Calzado.

En este evento participaron Alejandra Gutiérrez Campos, Presidenta Municipal de León; Mauricio Blas Battaglia Velázquez, Presidente de CICEG; Daniela Reyes de Luna, Presidente de SAPICA; Segismundo Doguin Garay, Responsable del Sector de la Industria del Calzado, Textil y del Vestido de la Secretaría de Economía del Gobierno de México;Miriam Reyes Carmona, Diputada y Presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato; Jorge Daniel Jiménez Lona, Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato; Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, Secretaria de Economía de Guanajuato; Ivón Padilla Hernández, Directora General de la Financiera Tú Puedes Guanajuato y María Bárbara Botello Santibáñez, Responsable del Plan de Marca Nacional en la Secretaría de Economía.

Estuvieron presentes también los Presidentes Municipales de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, así como las y los representantes de las cámaras empresariales de Guanajuato.

