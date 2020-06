Frutas y verduras se echan a perder diariamente porque no hay ventas, el calor es otro factor

Irapuato, Guanajuato.- Jitomate, plátano, fresa, zarzamoras y más se echan a perder por el fuerte calor y las bajas ventas que se mantienen en esa zona de comerciantes.

Después de tantos meses con poca gente circulando en la zona centro, los comerciantes comienzan a ver las afectaciones que la pandemia va dejando a su paso.

“Por puesto vamos tirando una cubeta de lo que se nos echó a perder, hay días enteros que no vendemos y sumándole el calor que hace día con día esto pasa a perjudicar la mercancía que traemos en su totalidad” contó una comerciante.

Después de los robos que con anterioridad han sufrido también y ahora las pérdidas diarias de mercancía han pedido apoyo al gobierno.

“No nos quieren dar ayuda, dicen que nosotros no podemos pedir despensa ni otra cosa pues estamos activos, pero de que no sirve estar activo si no estoy generando nada de dinero, al contrario” mencionó otro comerciante.

Si las cosas siguen como hasta ahora algunos de los comerciantes piensan cerrar en lo que se estabilizan las cosas.