Fortalece TEEG la solidaridad femenina con la “Tertulia Sorora” en el marco del 8M

Guanajuato, Gto.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato llevó a cabo la “Tertulia Sorora”, un espacio de diálogo diseñado para reflexionar acerca de la hermandad y el papel de las mujeres en la sociedad; alineado a los objetivos de la institución de promover la igualdad de género y la construcción de encuentros de conversación incluyentes.

El evento impulsado por la magistrada presidenta Yari Zapata López, reunió a diversas mujeres con trayectorias en distintos ámbitos profesionales y sociales, quienes compartieron sus experiencias sobre cómo la sororidad ha sido clave en sus vidas y comunidades. Esta iniciativa promovió un diálogo horizontal, auténtico y enriquecedor.

Durante su mensaje de apertura, la magistrada destacó la importancia de generar estos foros entre mujeres pero también con la presencia de los hombres, para que, dentro del acompañamiento, la amistad y las redes generadas entre ellas, se puedan reconocer, identificar y valorar. “E inclusive si no fuera así, si no hubiera relaciones de amistad y compañerismo, sí hacer este reconocimiento entre nosotras mismas, no estos extrañamientos que de pronto en la sociedad ocurren”, mencionó.

La tertulia fue moderada por la doctora Saraí Pando Amezcua con la participación de la académica, la maestra Edith Alejandra Gamiño Ramírez; la regidora del Ayuntamiento de Pénjamo, Jennifer Alatorre Berumen y la estudianta y activista Diana Sofía Martínez Ruiz; quienes compartieron sus vivencias y reflexiones sobre el impacto positivo de la hermandad y apoyo entre mujeres en sus respectivas áreas de acción.

El foro concluyó con una ronda de preguntas y respuestas, seguida de la entrega de reconocimientos a las participantas, reafirmando el compromiso del Tribunal con la promoción de la igualdad de género y la construcción de espacios de diálogo incluyentes.

Con actividades como la “Tertulia Sorora”, el TEEG refrenda su labor en favor de la equidad y el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, promoviendo la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

