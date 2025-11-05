Fiscalía de Guanajuato tiene 3 nuevos fiscales regionales

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, dio a conocer el cambio e incorporación de 3 nuevos fiscales en las regiones B,C y D

Redacción Notus4 noviembre, 2025
Nuevos fiscales regionales en Guanajuato

Guanajuato. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, dio a conocer el cambio e incorporación de 3 nuevos fiscales en las regiones B,C y D.

Por medio de un comunicado, el Fiscal General Gerardo Vázquez Alatriste, designó a tres nuevos Fiscales Regionales, entre ellos son.

Jesús Alejandro Jiménez Álvarez – Fiscal Regional B

Egresado de la Universidad de Guanajuato y Maestro en Justicia Adversarial por la Escuela Federal de Formación Judicial. Con más de 21 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación.

José Israel Martínez Canedo – Fiscal Regional C

Con más de 20 años de experiencia en la FGEG, ha desempeñado cargos operativos y directivos de alto nivel.

Azaev Santiago Labrada – Fiscal Regional D

Especialista en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Querétaro e integrante de la FGEG desde hace más de 12 años.

