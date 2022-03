Feria de las Fresas: Chica se desmaya en juego mecánico y no lo detienen

Irapuato, Guanajuato.- El pasado domingo en la Feria de las Fresas 2022, una jovencita denunció que se desmayó en el juego mecánico, mejor conocido como el “martillo “y ante el hecho nadie hizo nada, el jueguero opto por no detenerlo, señalando que ya llevaba “vuelo” el juego y no lo podía detener.

“No sé qué me paso, pero me desmaye, solté el cuerpo y ya no supe nada, pero mi tía me contó que hizo todo por detener el juego porque solo vio cuando me solté y me deje caer sobre las protecciones, tenía miedo de que me fuera salir”, dijo la víctima.

La irapuatense se desmayó y hasta que no se detuvo el juego pudieron bajarla, donde minutos después se recuperó.

“Yo no tenía miedo por el desmayo, tenía miedo que mi niña se fuera a salir del juego o que con su peso levantara las protecciones, que al no estar consiente no pudiera detenerme, fueron los 10 minutos de juegos más estresantes de mi vida”, señaló la tía de la víctima.

Las afectadas hicieron un llamado a las autoridades para que auxilien a la gente ante este tipo de accidentes.