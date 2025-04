Falsos reclutamientos laborales en Guanajuato resultan ser “bromas”

Guanajuato

La Fiscalía General de Guanajuato descartó la vinculación del crimen organizado con el reclutamiento masivo de la empresa Honda en marzo. El fiscal Gerardo Vásquez Alatriste declaró que la difusión de la convocatoria fue realizada por “bromistas” que utilizaron el número de teléfono de otra persona como medio de contacto para el empleo.

De acuerdo con la carpeta de investigación que se abrió exclusivamente para el caso, se logró rastrear a la persona titular de la línea de la publicación. Luego de examinar al ciudadano, no se encontraron indicios que pudiera inculparlo, más bien se empleó su teléfono sin su consentimiento.

El fiscal mencionó que en la información del reclutamiento hubo pistas para dudar de su veracidad, como el hecho de que no hay una línea de transportes que lleve directamente de Celaya al Salto, Jalisco. Gerardo Vásquez señaló al respecto: “la identificación de personas, de actores, de números, datos que no concuerdan con la convocatoria, hoy nos permiten establecer que no tenemos una estructura criminal”.

Según otros reportes esta no es la única convocatoria fraudulenta, sin embargo, han sido “infelices bromas negras de gente que quiere molestar gente”. El funcionario advirtió a los ciudadanos guanajuatenses tomar precauciones.