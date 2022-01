Exponen “robo” de farmacias “GI”, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En redes sociales, una irapuatense, llamada Annie Contreras, expusó su caso, luego de que le “robaran” en la farmacia “GI” que se encuentra en los portales del Mercado Hidalgo de la ciudad fresera.

“Amigos y conocidos les platicaré algo que me paso en la farmacia GI del centro el que está en el mercado hidalgo resulta que fui q consulta y al surtir el medicamento me cobraban $680 a lo que no a complete y le dije que me vendiera solo las inyecciones y me cobro $360 a lo que me fui a otra farmacia GI de correos y me surtió toda la receta en $210 por lo que fui enojada a regresarle las inyecciones y solo me regreso lo que quiso $280 cuando me había cobrado los $360 aahhh pero si le dije lo ratera que es!!! hago esto con el fin de que no compren en lugares que no den ticket Xk aprovechan para robar

No lo hago con el fin que no vallan solo hay que defender nuestros derechos como consumidor Cuanta gente no paga sin preguntar y sin saber Gracias!!!”, redactó en redes sociales.

A lo anterior, internautas comenzaron a exponer sus casos similares dentro de esa cadena de farmacias que se encuentran en distintos puntos de Irapuato e invitan a la ciudadanía a que ya no compren ahí.