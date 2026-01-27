Exige senador que investiguen al alcalde de Salamanca tras masacre

Guanajuato.- La masacre en la comunidad Loma de Flores en Salamanca, convertida en tema nacional, fue abordada por el senador Ricardo Anaya durante una entrevista en Aguascalientes. El legislador señaló que el alcalde César Prieto debe ser investigado e hizo un llamado para exigir que los gobernantes de MORENA “rompan vínculos con el crimen organizado porque ese el primer paso para pacificar al país”.

Ante la violencia de la masacre en la comunidad de Loma de Flores, que las autoridades calificaron como resultado de una pugna entre el cártel Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, el funcionario declaró que el gobierno federal no ha sabido reconocer el problema.

Anaya vinculó el aumento de inseguridad a la falta de resultados de la estrategia federal “abrazos, no balazos”, haciendo hincapié en que bajan los homicidios, pero aumentan proporcionalmente las desapariciones: “están jugando con las bases de datos, están manipulando las cifras”.