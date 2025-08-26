Estudiantes de la UG representan a Guanajuato en intercambio cultural en Hiroshima

Guanajuato, Gto.- Dos estudiantes del Colegio del Nivel Medio Superior representaron a la Universidad de Guanajuato (UG) en un intercambio cultural organizado por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), en colaboración con el Gobierno de Hiroshima.

Durante diez días, María Alejandra Montes Cárdenas, egresada de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de León, ahora inscrita en la Licenciatura en Química, y Emiliano Barboza Hernández, de la ENMS de Salvatierra, participaron en un programa que combinó actividades académicas, artísticas, históricas y gastronómicas, permitiéndoles sumergirse en la cultura japonesa y, al mismo tiempo, compartir la riqueza de las tradiciones mexicanas.

Entre las actividades más significativas, visitaron el Museo Memorial de la Paz y el Museo Pride Hiroshima, espacios que narran la historia de la ciudad y su resiliencia tras la bomba atómica. También recorrieron el Museo de Mazda, donde conocieron el papel de esta empresa durante la reconstrucción de Hiroshima.

En el ámbito académico, participaron en dinámicas con estudiantes de la Eikei University y la Universidad de Hiroshima, donde asistieron a clases en japonés, conocieron sobre la vida universitaria y sostuvieron conversaciones en español con jóvenes japoneses que estudian el idioma.

La experiencia cultural incluyó talleres de origami, poemas japoneses, la oportunidad de vestir un kimono tradicional y vivir una ceremonia del té. Degustaron platillos típicos, como okonomiyaki, temari sushi y carne de pato, descubriendo sabores únicos de la gastronomía nipona.

Uno de los momentos más memorables, fue la Ceremonia de la Paz, en la que se presentaron ante el Primer Ministro de Japón, el Primer Ministro de Hiroshima y el Secretario de las Naciones Unidas, reafirmando el compromiso con la paz y el entendimiento entre culturas. Además, sostuvieron un encuentro con el Gobernador de Hiroshima, quien dirigió un mensaje a la juventud guanajuatense sobre la importancia de la cooperación y el respeto mutuo.

Este intercambio no solo fortaleció la amistad entre Hiroshima y Guanajuato, sino que también dejó en la y el estudiante una vivencia inolvidable, marcada por el aprendizaje, la empatía y el orgullo de representar a México en un escenario internacional.