Avanza 50% el Programa de Mantenimiento Vial Mayor 2025 en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato implementa el Programa de Mantenimiento Vial Mayor 2025, que registra un 50% de avance, con lo que las familias del municipio podrán disfrutar de trayectos más ágiles, así como de una infraestructura moderna.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, supervisó tres de estas intervenciones para constatar la calidad de los trabajos y refrendar el compromiso del Gobierno Municipal de brindar calles seguras y funcionales para las y los irapuatenses.

Este programa contempla seis grandes obras, que abarcan la rehabilitación de 70 mil metros cuadrados de pavimento, mismos que permitirán llegar más prontos y seguros.

“Muy contenta porque ya van varios puntos de intervención que estamos haciendo en nuestro Irapuato. Con la temporada de lluvias, ustedes saben que los pavimentos se dañan y nosotros tenemos un programa anual de renovación. Estamos trabajando en vialidades primarias y secundarias porque no queremos que sufran de baches y, sobre todo, buscamos dejarles mejores condiciones para los próximos años”, destacó la Alcaldesa.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Manuel Venegas Pérez, explicó que estas acciones forman parte del Programa Anual de Mantenimiento Vial y detalló las características de los proyectos:

En Paseo Irapuato, tramo de Florencia a Av. Héroe de Nacozari, se renovaron 600 metros lineales de carpeta asfáltica.

En la calle Santo Domingo, que tenía más de 13 años sin mantenimiento mayor, se rehabilitan 1.3 kilómetros de vialidad con un ancho de 18 metros.

En la Av. Independencia (cuerpo sur), tramo de Av. Las Águilas a las Vías del Ferrocarril, se intervendrán 2.36 kilómetros, en promedio con tres carriles de circulación.

En el caso de la avenida Independencia, se impacta directamente a 12 colonias o fraccionamientos y, de manera indirecta a 29 más, con un beneficio para cerca de 52 mil habitantes, además de los miles de ciudadanos que transitan por esta zona diariamente.

Vecinos como José de Jesús Huerta Villalobos, de la colonia Colinas del Río, reconocieron la importancia de estas obras que implementa el Gobierno de Irapuato.

“La comunicación es importantísima, pero también automáticamente todos los beneficios en cuanto a la plusvalía de las casas, servicios y comercios. Nos vemos beneficiados al mil”.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refuerza el eje “Tu Entorno Renovado” de la estrategia Irapuato 27, reafirmando el compromiso con el mejoramiento urbano, la movilidad y la generación de obras de gran beneficio social.

Obras contempladas en el Programa de Mantenimiento Vial Mayor 2025: