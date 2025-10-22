Estudiante salmantino representará a Guanajuato en la Olimpiada Nacional de Física

Guanajuato, Gto.- Ángel Adán Rivero Moreno, estudiante de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de Salamanca, representará a Guanajuato en la Olimpiada Nacional de Física, a realizarse en los próximos meses con una prueba teórica y una práctica.

Con 17 años de edad, Adán se describe como alguien responsable, con metas claras y un estilo de vida familiar. También le apasiona la música, especialmente el rock, incluso es parte de una banda llamada RevorK, donde toca la guitarra eléctrica, y disfruta el compartir y convivir con otras personas.

Su incursión en esta competencia académica fue a través de la invitación de su profesora de física en la ENMS Salamanca, Sara Hernández Rojas, quien lo alentó a participar y lo ha guiado durante su preparación. “He estado estudiando desde hace ocho meses, desde que me enteré hasta ahora”, dijo. La semana pasada, se realizó la selección de la delegación estatal que asistirá a la fase nacional, integrada por cuatro jóvenes, incluyéndolo.

El primer examen se aplicó en la ENMS Salamanca, donde seleccionaron a cuatro estudiantes para representar a la Escuela. Después, se realizó otro filtro donde clasificaron alrededor de 30 personas de todo el estado. A partir de ello, se les invitó a sesiones de entrenamiento avanzado en la División de Ciencias e Ingenierías de la UG, en el Campus León, durante los fines de semana a lo largo de tres meses.

“Mi interés por la física surgió en la secundaria. En ese momento no me gustaba tanto por la dinámica de enseñanza, pero en la preparatoria empecé a disfrutar lo bonita que es esta ciencia. Me gusta muchísimo porque me permite entender muchas cosas que pasan alrededor, explica muchos procesos, desde el simple hecho de cortar un metal hasta el funcionamiento de los carros híbridos, obra de ingeniería impresionante”, expresó el joven salmantino.

Llegar hasta esta fase del proceso no ha sido sencillo, especialmente por el reto intelectual y emocional que implica una evaluación con alto grado de exigencia. “En el segundo entrenamiento, tuve dudas sobre continuar; me parecía muy difícil y sentía que no entendía. Le comenté a mi mamá y ella me dijo que era mi decisión, pero que era una gran oportunidad; ella ha sido un gran soporte”, relató.

Desde ese momento, Adán continuó su preparación con ahínco, manteniéndose al tanto de la información proporcionada por las y los asesores y estudiando por su cuenta desde la ENMS Salamanca, con material bibliográfico y recursos digitales.

El aprendizaje más significativo a lo largo de esta aventura, indicó, ha sido el no rendirse y ser perseverante: “Seguir intentando aprender, aunque parezca muy difícil. A veces, uno puede sentir que no entiende nada, pero el chiste es continuar. Si te gusta algo, hay que seguir”, expresó.

Representar a su escuela, a su ciudad y al estado de Guanajuato es un orgullo y una emoción muy grande para él, misma que fortalece su compromiso universitario. Al concluir el bachillerato, desea estudiar Ingeniería Mecánica en la UG e involucrarse con la investigación en los posgrados.

Como mensaje final para la comunidad universitaria, esta “abeja” del nivel medio superior invito a ser perseverantes en sus metas y pasiones. “Hay que tener claro lo que se quiere y buscarlo, aunque no se logre de inmediato, aunque estemos tristes o las cosas se vean difíciles; todo esfuerzo tiene su recompensa”, finalizó.