“Espiral por el Mundo” será la nueva edición del foro cultural de la UG

Guanajuato, Guanajuato.- Con una ceremonia realizada en el primer patio del Mesón de San Antonio, el Comité Organizador de Espiral Foro Universitario, de la Universidad de Guanajuato (UG), presentó la imagen rectora de la 17a edición de este encuentro estudiantil, que este año lleva por nombre “Espiral por el Mundo”, una propuesta que invita a la comunidad universitaria a reflexionar sobre la diversidad cultural, los saberes y las expresiones que conforman el planeta.

Durante el acto, se dio a conocer el eje conceptual del foro, que parte del reconocimiento de que las acciones locales generan impactos globales y que el intercambio de ideas, el diálogo y el pensamiento crítico son herramientas fundamentales para enfrentar desafíos que trascienden fronteras geográficas, culturales y disciplinarias.

De acuerdo con el Comité Organizador, la espiral se plantea como un símbolo que conecta continentes, ideas y experiencias, al invitar a recorrer distintos territorios simbólicos y reales, cuestionar lo conocido y abrirse a nuevas formas de comprender el mundo.

En esta edición, Espiral Foro Universitario reunirá más de 62 proyectos entre talleres, conferencias, artes visuales, música, teatro, danza y el tradicional “Rockfest”, actividades propuestas por estudiantes, docentes y agrupaciones artísticas de la UG.

Entre las agrupaciones participantes, destacan el Grupo Alta Flama, la Danza Folklórica de la División de Ciencias Económico Administrativas (DCEA) y el Grupo de Teatro Leneas. Asimismo, se anunciaron programas especiales de la Orquesta Sinfónica de la UG (OSUG), que ofrecerá presentaciones el 30 de abril a las 11:00 y 19:00 horas en el Teatro Juárez, así como una función del Ballet Folclórico de la UG (BAFUG) el 7 de mayo a las 19:00 horas en el mismo recinto.

También participarán las Escuelas del Nivel Medio Superior de León Centro Histórico, Celaya, Silao, Irapuato y Guanajuato, fortaleciendo el carácter incluyente y comunitario del foro.

Durante la presentación, se anunció el regreso de la revista ¡Favor de interrumpir!, publicación vinculada al proyecto Espiral, por lo que se invitó a la comunidad universitaria a mantenerse atenta a la próxima convocatoria para enviar colaboraciones.

La ceremonia concluyó con la presentación musical de la Banda Universitaria Colmena, del grupo organizado Bee Blue, que ambientó el recinto y marcó el inicio simbólico de las actividades de esta nueva edición.

Espiral Foro Universitario es un proyecto estudiantil gestionado por estudiantes para la comunidad de la UG, que promueve el encuentro, el diálogo y la expresión interdisciplinaria. Desde una perspectiva educativa, impulsa el aprendizaje activo al involucrar a las y los estudiantes en la organización de actividades académicas, culturales y artísticas, lo que fortalece habilidades como el trabajo colaborativo, la gestión de proyectos y el pensamiento crítico.

Para conocer más sobre las próximas actividades, es posible consultar el sitio web www.espiral.ugto.mx y las redes sociales de Espiral Foro Universitario.