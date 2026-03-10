Aseguran en Cortazar dos tractocamiones y 28 mil litros de gasolina

Cortazar, Guanajuato.- Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) de la Secretaría de Seguridad y Paz, aseguraron dos tractocamiones, tres remolques tipo autotanque y aproximadamente 28 mil litros de gasolina durante una intervención realizada en la comunidad El Fresno.

En el marco de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) y como parte de las acciones permanentes de vigilancia, tras un reporte al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre un fuerte olor a hidrocarburo en la salida del municipio con dirección a Jaral del Progreso en el bulevard Revolución, los oficiales desplegaron patrullajes en la zona.

Durante el recorrido, personal del establecimiento solicitó el apoyo de la autoridad y señaló que, al interior del lugar se encontraban varios tractocamiones con remolques tipo pipa que no reconocía como habituales, por lo que permitió el acceso para verificar la situación.

Al ingresar al sitio, las FSPE localizaron tractocamiones y remolques tipo autotanque, uno de los cuales contenía aproximadamente 28 mil litros de una sustancia con características propias de hidrocarburo. Ante esta situación, se procedió al aseguramiento de las unidades y del combustible, mismos que fueron puestos a disposición ante la autoridad correspondiente.

Los vehículos asegurados son: un tractocamión marca Volvo, color blanco, acoplado a un remolque tipo autotanque color blanco; un tractocamión marca International, color blanco, con remolque tipo autotanque color blanco; y un remolque color blanco.

Las unidades como el hidrocarburo fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal con sede en Celaya, instancia que dará continuidad a las investigaciones.